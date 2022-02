Giroud v razmaku štirih minut potopil Inter in Milan vrnil v boj za naslov

V težko pričakovanem derbiju 24. kroge Serie A sta se med seboj pomerili vodilni ekipi prvenstva Inter in Milan. Samir Handanović in soigralci so vodili vse do 75. minute, nakar je Olivier Giroud z dvema zadetkoma poskrbel za popoln preobrat. Inter kljub porazu ostaja na vrhu razpredelnice, a se mu je Milan ob tekmi več približal na vsega točko.

Olivier Giroud je poskrbel, da se odstonost Zlatana Ibrahimovića ni preveč poznala. FOTO: AP Inter je v milanski derbi vstopil s štirimi točkami prednosti, ob tem pa ima tudi tekmo manj, tako da bi ga sobotna zmaga postavila v sijajen položaj pred nadaljevanjem prvenstva. Milan, ki je bil tokrat brez Zlatana Ibrahimovića, pa si na drugi strani nikakor ni smel privoščiti poraza in je moral ciljati na vse tri točke. V srečanje so bolje vstopili domači, ki so v 10. minuti prvič zatresli mrežo tokrat sicer odlično razpoloženega Mika Maignana v vratih Milana. Zadel je Denzel Dumfries, a je bil njegov gol zaradi predhodnega prepovedanega položaja upravičeno razveljavljen. V 26. minuti je po odlični podaji Lautara Martineza strel v kazenskem prostoru sprožil Nicolo Barella, vendar je meril mimo vrat. Kmalu zatem je imel še lepšo priložnost Dumfries, ki pa ni bil dovolj natančen in je nastreljal francoskega vratarja. Rdeče-črni so bili prvič zares nevarni šele v 35. minuti, ko je po poskusu Sandra Tonalija odlično reagiral Samir Handanović. V 38. minuti pa smo le videli prvi gol na tekmi. Po kotu Interja z desne strani je povsem sam na kakšnih 10 metrih od vrat gostov ostal Ivan Perišić, ki je s strelom "iz prve" natančno meril v spodnji levi kot Maignanovih vrat za izid polčasa – 1:0. Več sledi! 5. februar, Serie A, izidi: Roma – Genoa 0:0 Inter – Milan 1:2 (1:0)

Perišić 39.; Giroud 75., 79.

Samir Handanović (Inter) je igral vso tekmo