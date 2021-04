La-Lu Inter še približala scudettu, Ronaldo in Dybala rešila Pirla

Na dveh preloženih tekmah Serie A sta se v sredo zmag veselila Inter in Juventus. Prvi so še utrdili vodilni položaj na lestvici z domačo zmago nad Sassuolom, za katero je poskrbel dvojec Lautaro Martinez-Romelu Lukaku (2:1). Pomemben dvoboj je bil na sporedu tudi v Torinu, kjer sta se udarila tradicionalna rivala in do tega večera tudi soseda na lestvici, Juventus in Napoli, uspešnejši pa so bili na morda že odločilni tekmi za prihodnost trenerja Andree Pirla njegovi belo-črni (2:1).

icon-expand Lukaku (desno) proslavlja s svojim napadalnim pribočnikom Lautarom Martinezom. FOTO: AP

Na tekmi v Torinu naj bi bila pod resnim vprašajem tudi služba trenerja Juventusa Andree Pirla, ki se je pomeril z dolgoletnim reprezentančnim kolegom Gennarom Gattusom. A v spopadu nekdanjih soigralcev in ikon šampionskega AC Milana prostora za sentimentalnost ni bilo, že v drugi minuti bi Juve praktično moral povesti, ko je po lepi akciji Alvara Morates podajo v prostor "v ogenj" Danilaposlal Juan Cuadrado. Predložek brazilskega bočnega branilca je bil natančen, strel Cristiana Ronalda pa z nekaj metrov pred vrati Napolija povsem zgrešen. Napoli je odgovoril s podobno akcijo v četrti minuti, ko je po podaji z desnega boka v kazenskem prostoru do strela prišel Piotr Zielinski, a streljal visoko na tribuno. Na drugi strani je v deveti minuti slabo posredovala Napolijeva obramba, Federico Chiesapa je uspel v padcu streljati le v blok Amirja Rrahmanija, medtem ko je po kotu, ki je sledil, z glavo mimo vrat meril Adrien Rabiot. Sinje modri so spet nevarno zapretili v 11. minuti, ko je Alex Sandrotudi z nekaj sreče na oddaljenejši vratnici v zadnjem hipu posredoval pred Hirvingom Lozanom, ki bi moral le podstaviti nogo. Dve minuti kasneje je "stara dama" vendarle povedla, ko je izvrstno po boku prodrl Chiesa in osmešil Elseida Hysaja, nato pa s podajo po tleh skoraj točno na beli piki enajstmetrovke našel Ronalda, ki je z natančnim strelom zadel za 1:0.

icon-link Statistika tekme Juventus - Napoli. FOTO: Sofascore.com

Napeto do zadnjih sekund

V 34. minuti je po silovitem prodoru Danila padel Chiesa, a se glavni sodnik ni oglasil, potem ko je talentiranega Italijana v kazenskem prostoru, a verjetno že rahlo izven igrišča, nespametno pokosil Lozano. V 38. minuti je bil blizu izjemnemu zadetku tudi Cuadrado, ki je vnovič osmešil gostujočo obrambo, po prodoru v 16-metrski prostor pa je streljal preblizu vratarju. Festival (skoraj) evrogolov se je nadaljeval v 40. minuti, ko je mojstrsko iz koraka proti oddaljenemu stičišču vratnice in prečke pomeril Lorenzo Insigne, a je Gianluigija Buffonarešil rahlo previsok strel. Že takoj v naslednjem napadu je obetavno akcijo s slabim strelom zaključil Chiesa, Lozano pa je v 41. minuti že ubežal svojemu čuvaju in bi ostal sam pred Buffonom, a ni uspel ujeti žoge. Kmalu po začetku drugega polčasa je moral Buffon s prisebnim posredovanjem ustaviti močan strel Di Lorenza, ki se je prikradel v kazenski prostor in pomeril proti oddaljenejši vratnici, a preblizu legendarnemu čuvaju mreže. Juve je odgovoril z lepo in hitro akcijo, po kateri je do strela z glavo prišel osamljeni Chiesa, a spet ni zadel. Lepo priložnost je v 54. minuti zapravil tudi Cuadrado, ki ga je v priložnost znotraj kazenskega prostora, rahlo z desne, poslal Morata. V 57. minuti je strel Victorja Osimhena znotraj 16-metrskega prostora blokiral Alex Sandro, sodniki pa so po dolgem premisleku odločili, da je bilo vse čisto, potem ko je Brazilca žoga zadela v trebuh in nato morda tudi v roko. Buffona je v 59. minuti nato prvič resneje preizkusil tudi Insigne, protinapad Chiese pa se je v situaciji "ena na ena" z vratarjem Alexom Meretom končal le s kotom. Po podaji Morate je bil Italijan sicer tudi v prepovedanem položaju.

icon-link Najboljši posameznik tekme Juventus - Napoli. FOTO: Sofascore.com

V 71. minuti je bil spet na resni preizkušnji Buffon, ki ga je s strelom z razdalje "pretegnil" Fabian Ruiz, toda nato se je spet zatresla mreža na drugi strani igrišča. Sveži Paulo Dybala, ki je namesto Morate vstopil nekaj minut prej, je po podaji Rodriga Bentancurjana rob kazenskega prostora natančno zadel ob daljšo vratnico za svoj šele tretji zadetek v tekoči sezoni Serie A. Napoli se je zasluženo približal v 90. minuti, ko je po prekršku Giorgia Chiellinijanad Osimhenom enajstmetrovko zanesljivo izvedel Insigne. Osimhen se je že globoko v sodnikovem podaljšku znašel pri strelu znotraj kazenskega prostora, a ga je z odličnim startom ustavil Matthijs de Ligt.

icon-link Statistika Samirja Handanovića na tekmi Inter - Sasssuolo. FOTO: Sofascore.com

Brez težav ni šlo niti v Milanu

Vodilni Inter je ob isti uri začel domači obračun s Sassuolom. Antonio Conteje za pomemben dvoboj v boju za državni naslov na sredini igrišča zaupal Robertu Gagliardiniju, ki ga je v osrčju vezne vrste priključil Christianu Eriksenuin Niccoloju Barelli, medtem ko sta poleg poškodovanih Aleksandra Kolarovain Ivana Perišićapo gostovanju v Bologni tekmo zgolj s tribun morala spremljati tudi kaznovana Marcelo Brozovićin Alessandro Bastoni. Že po desetih minutah igre je za ekipo, ki ji kot kapetan poveljuje Ljubljančan Samir Handanović, nov zadetek prispeval prvi strelec Romelu Lukaku. Po podaji Ashleyja Youngav sredino Belgijec ni grešil s strelom v nasprotni kot. Po precej razgibanih uvodnih desetih minutah se je igra nato povsem umirila, omeniti velja zgolj akcijo Sassuola v 41. minuti, ko je po podaji Filipa Đuričićamimo Milana Škriniarjaprišel Jeremie Boga, a ga je s prisebnim "izletom" ustavil Handanović.

icon-link Statistika tekme Inter - Sassuolo. FOTO: Sofascore.com

Conte je v drugem polčasu hitro zamenjal Eriksena, priložnost je dobil Stefano Sensi, kmalu pa je Inter podvojil svojo prednost: nogometaši Sassuola so brezplodno protestirali zaradi domnevnega prekrška Stefana de Vrijanad Giacomom Raspadorijem, akcija se je nadaljevala in Lautaro Martinez je po podaji Lukakuja zadel za 2:0. Hamed Traore, do tedaj eden najaktivnejših na zelenici, je v 84. minuti z lepim zaključkom po odbijanju žoge po kazenskem prostoru poskrbel za napeto končnico, Handanović je bil nemočen. Toda črno-modri so zdržali in zdaj na lestvici za enajst točk vodijo pred mestnim tekmecem AC Milanom (60), Juventus (59) zaostaja še za točko več in je zdaj tretji, četrta je Atalanta (58), medtem ko je Napoli (56) padel na peto mesto.

Izida prestavljenih tekem Serie A: Inter ‒ Sassuolo 2:1(1:0)

Lukaku 10., Martinez 67.; Traore 85.

Samir Handanović (Inter) je igral vso tekmo. Juventus ‒ Napoli 2:1 (1:0)

Ronaldo 13., Dybala 73.; Insigne 90. (11-m)