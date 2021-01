Milanu (in Juventusu) se smeji: Roma v 86. minuti do točke proti Interju

Inter je imel v Rimu jasen cilj: premagati Romo in se mestnemu tekmecu AC Milanu, ki je bil v soboto doma boljši od Torina (2:0), spet približati na le točko zaostanka na vrhu lestvice. Pau Lopezje moral v 13. minuti z odličnim posredovanjem ustaviti strel z glavo Romeluja Lukakuja, že v enem naslednjih napadov pa je Lopez storil napako, a je poskus Lukakuja uspel blokirati Christopher Smalling. Na drugi strani pa so uspeli mrežo prvi na tekmi zatresti Rimljani, ko je Jordan Veretoutna robu prekrška vzel žogo Niccoloju Barrelli, protinapad pa je po akciji med Edinom Džekomin Henrikom Mhitarjanomz natančnim strelom mimo nepremičnega Samirja Handanovića zaključil Lorenzo Pellegrini.

V 23. minuti je Handanović dobro ustavil poskus Mhitarjana, dve minuti kasneje pa iz oči v oči še Džeka, a je bil reprezentant Bosne in Hercegovine tudi v prepovedanem položaju. Antonio Conteje moral deset minut kasneje opraviti prvo menjavo, saj Matteo Darmianni mogel nadaljevati z igro, na zelenico pa je pritekel izkušeni Anglež Ashley Young. Po tem, ko je prav po podaji Younga slabo zaključil z glavo, je Lautaro Martinezše pred polčasom v 39. minuti uspel zatresti mrežo Rome, a so zadetek Argentincu razveljavili, dobro pa je že v eni naslednjih akcij pred Lukakujem posredoval tudi Veretout. Polčas se je končal s še enim neposrečenim strelom z glavo Lukakuja, na katerega je ves prvi polčas dobro pazil nekdanji klubski soigralec Smalling.