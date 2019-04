Strahovi so bili odveč: Atalanta tudi brez Iličića do velike zmage

Udinese v gosteh ni zmagal vse od septembra, vseeno pa je navijače Atalante pred začetkom ene zadnjih tekem 34. kroga Serie A zaskrbelo, ko za obračun na domačem stadionu Atleti Azzurri d'Italia v ekipi ni bilo slovenskega reprezentanta Josipa Iličića. Kranjčan je z golom in podajo sredi minulega tedna spet prispeval morda ključni delež k napredovanju črno-modrih v finale italijanskega pokala proti Fiorentini (2:1), tokrat pa je tekmo z Udinesejem, ki si še vedno ni zagotovil obstanka med elito, nepričakovano spremljal s tribun.

TEKMA

Skupaj z argentinskim kapetanom Alejandrom Gomezom in kolumbijskim hrustom Duvanom Zapato je tako vrata belo-črnih hrvaškega trenerja Igorja Tudorjanamesto Iličića ogrožal Dalmatinčev rojak Mario Pašalić. Atalanta je obračun bolje začela, a prvo resnejšo priložnost so imeli Videmčani, a Ignacio Pusetto v 14. minuti ni uspel izkoristiti slabega posredovanja Pierluigija Gollinija. Štiri minute kasneje je bil pred nasprotnimi vrati nevaren Robin Gosens, toda po podaji iz kota je bil na mestu Juan Musso. Do konca polčasa sta nevarno poskusila še Marten de Roonpo podaji Zapate (27. minuta) in Pašalić (37.), a je prvega ustavil Musso, medtem ko je hrvaški vezist z glavo po podaji Gomeza zgrešil cilj.

Gostujoči oreh strt šele v zadnjih desetih minutah

Videmčani so bili venomer nevarni s protinapadi in po enem takšnih, po dolgi žogi iz zadnje vrste, je obrambi domačih pobegnil kapetan Kevin Lasagna in z delikatnim lobom že premagal Gollinija, a zgrešil s strelom mimo oddaljenejše vratnice. Atalanta bi lahko goste takoj kaznovala, toda po podaji Zapate je znotraj kazenskega prostora prek vrat meril Pašalić. Vroče je bilo tudi po Gomezovi podaji iz kota v zadnjih sekundah polčasa, ko je žoga švignila mimo vseh v kazenskem prostoru, tudi mimo Zapate, ki je bil v padcu prekratek na oddaljenejši vratnici. V drugi polčas so domači krenili brez mladega branilca Gianluce Mancinija, ki ga je na zelenici nadomestil še mlajši, leta 2001 rojeni Roberto Piccoli.

Do polovice nadaljevanja si Bergamčani niso uspeli pripraviti kakšne zrelejše priložnosti in trener Gian Piero Gasperinise je odzval z novo menjavo in Gosensa je zamenjal Timothy Castagne. In nato je začelo "padati" po vratih gostov: po akciji De Roona in podaji do Gomeza je vse skupaj uspel razčistiti Jens Stryger Larsen, dve minuti kasneje, v 68. minuti, pa je Musso ustavil poskus Gomeza, nato pa rezervist Piccoli ni uspel v mrežo preusmeriti strela/podaje Zapate. Že v naslednjem napadu je De Roon na oddaljenejši vratnici lepo našel Hansa Hateboerja, ki pa je bil spet za las nenatančen. V 72. minuti bi lahko do tedaj nevidni gostje celo povedli, toda po akciji Pusetta je Rodrigo de Paulz roba kazenskega prostora zatresel vratnico nemočnega Gollinija.

Po tem, ko je v 76. minuti Larsen uspel ravno dovolj ovirati Zapato, da Južnoameričan pred vrati v mrežo ni uspel dovolj dobro preusmeriti podaje mimo gostujočega vratarja, je Gasperini v boj poslal še Berata Djimsitija in spremenil postavitev v lovu na zlata vredni zadetek. Deset minut pred koncem so ga domačini le "našli" v prodoru razpoloženega rezervista Piccolija, ki je zaposlil Andreo Masiella, ta pa je v kazenskem prostoru padel ob posredovanju Sandra Ranierija. Strel z bele pike je zanesljivo izvedel De Roon in začel noro slavje, ki se je še okrepilo v enem naslednjih napadov, ko je Zapata spet zaposlil Pašalića, hrvaški reprezentant pa tokrat ni grešil z natančnim strelom v mrežo Mussa. Zmaga bi bila lahko tudi višja, če bi Zapata v 92. minuti po izjemnem slalomu skozi videmsko obrambo uspel zadeti, a je meril točno v vratarja. Tri točke so črno-modre povsem osamile na četrtem mestu, ki v naslednji sezoni prinaša igranje v skupinskem delu Lige prvakov. Točko manj od Atalante (59) ima peta Roma (58), medtem ko šesti Torino in sedmi Milan že občutneje zaostajata (oba 56).

Izidi 34. kroga Serie A:

Atalanta ‒ Udinese 2:0 (0:0)

De Roon 82./11-m, Pašalić 85.

Josipa Iličića (Atalanta) ni bilo v ekipi.

POSTAVI

Torino ‒ AC Milan 2:0 (0:0)

Belotti 58./11-m, Berenguer 69.

RK: Romagnoli 81./Milan

Sampdoria ‒ Lazio 1:2 (0:2)

Quagliarella 57.; Caicedo 3., 19.

RK: Ramirez 45./Sampdoria

Vid Belec (Sampdoria) je bil na klopi.

SPAL ‒ Genoa 1:1 (1:0)

Felipe 36.; Lapadula 56.

Jasmin Kurtić (Spal) je igral vso tekmo.

Chievo ‒ Parma 1:1 (0:1)

Meggiorini 66.; Kucka 38.

Boštjan Cesar (Chievo) je igral vso tekmo, Leo Štulac (Parma) pa od 87. minute.

Frosinone ‒ Napoli 0:2 (0:1)

Mertens 19., Younes 49.

Luka Krajnc (Frosinone) je bil na klopi.

Inter ‒ Juventus 1:1 (1:0)

Nainggolan 7.; Ronaldo 62.

Samir Handanović (Inter) je igral vso tekmo.

Roma ‒ Cagliari 3:0 (2:0)

Fazio 5., Pastore 8., Kolarov 86.

Valter Birsa (Cagliari) je igral do 68. minute.

Bologna ‒ Empoli 1:3

