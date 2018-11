Handanović preprečil katastrofo: Iličić in soigralci 'oklofutali' Inter

Nedeljski spored v italijanski Serie A sta s sosedskim obračunom v Bergamu odprla Atalanta in Inter, ekipa Josipa Iličića, ki je prispeval dve podaji, pa je uspela povsem nadigrati Milančane, v vratih katerih je spet blestel Samir Hananović (4:1). Brez obramb Ljubljančana bi lahko interisti domov odšli s še zajetnejšo "porcijo" ...

Samir Handanović do zadetka Hateboerja v Serie A ni dobil gola kar 296 minut.

Tako kot sobotno gostovanje Napolija v Genovi je tudi lokalni obračun Atalante in Interja v Bergamu močno oviral dež. Deževali pa so v prvih minutah tudi streli po golu Samirja Handanovića, ki so ga Josip Iličićin soigralci zasuli z nevarnimi poskusi in v deveti minuti tudi povedli po zaslugi Hansa Hateboerja. Iličić, igralec minulega meseca v Serie A, je s položaja "trequartiste" na levem boku zaposlil Robina Gosensa, ta pa na oddaljenejši vratnici osamljenega Hateboerja za lahkih 1:0.

Josip Iličić na sosedskem obračunu z Interjem ni imel sreče v dvobojih s starim znancem Samirjem Handanovićem. FOTO: Damjan Žibert

Že po manj kot 15 minutah bi lahko bilo 2:0 ali celo 3:0 za domače: najprej je po ostri žogi Alejandra Gomezavratnico Handanovića, ki se je nato odlično odzval in rešil najhujše, zadel kar njegov soigralec Danilo D'Ambrosio, Handanović pa je bil na mestu tudi v enem naslednjih napadov, ko je prodor Duvana Zapate pred njim zaključeval Iličić, a je nekdanjega reprezentančnega kolega Ljubljančan prisebno zaprl. V 22. minuti je podobna akcija privedla do še lepše priložnosti Kranjčana, ki bi moral po podaji Zapate zgolj še podstaviti nogo, a je grdo zgrešil in za nameček še trčil v vratnico. TEKMA Hitra kazen za zapravljene priložnosti

Zapata se je še pred polčasom spet sprehodil v kazenski prostor Interja po napaki Maura Icardija, a zadel le v zunanji del mreže. V 42. minuti je razpoloženi Kolumbijec po novi lepi akciji že "položil" zadnjega nasprotnika, nato pa meril v blok, Iličića pa je po še eni visoki žogi na oddaljenejšo vratnico, zaspal je Kwadwo Asamoah, s "panterskim" posredovanjem ustavil Handanović. Tudi kopija omenjene akcije v 45. minuti ni prinesla drugega gola, tokrat je Handanović z refleksnim posredovanjem ustavil Rafaela Toloija, strel Gianluce Mancinija po kotu, ki je sledil, pa je za las zgrešil cilj. ILIČIĆ Kazen je v drugem polčasu prišla zelo hitro in Inter, ki je šel v drugi polčas brez Matiasa Vecina, je izenačil po strogo dosojeni enajstmetrovki. Matteo Politanoje po slabem izbijanju vratarja Etrita Berishe z neposredne bližine v roko nastreljal Mancinija, glavni sodnik Fabio Marescapa je kot iz topa pokazal na belo piko, od koder je žogo v mrežo natančno poslal Icardi in se gola v Serie A prvič v karieri razveselil na peti tekmi v nizu. Atalanta je proti še naprej precej bledemu Interju odgovorila dobrih deset minut kasneje, ko je Iličić s prostega strela zaposlil Mancinija, ta pa je z glavo zabil žogo mimo nepremičnega Handanovića. Atalanta je brez večjih težav zadrževala prednost do zadnjih minut, ko je bil po podaji s strani blizu zadetku spet kapetan Interja Icardi, a ni uspel preusmeriti žoge v mrežo Berishe. Vsega je bilo konec, ko je branilec Berat Djimsiti po novi podaji Iličića potrdil tri točke, tudi on z glavo. Hrvaški vezist Marcelo Brozovićje moral po grobem štartu nad Iličićem za nameček predčasno pod prho z rdečim kartonom, da je bila sramota interistov še večja, pa je z izjemnim strelom z roba kazenskega prostora poskrbel Alejandro Gomez. Z zmago pa je Atalanta skočila na šesto mesto (18 točk), medtem ko lahko tretji Inter (25) na lestvici ujameta Milan in Lazio (oba 21).

