Juve izkoristil zdrsa Milančanov s tremi točkami proti Bologni

V 20. minuti je bila spet nevarna Bologna, strel Soriana pa je na bližnji vratnici pričakal Szczesny. Ronaldo je imel prvo večjo priložnost v 28. minuti, ustavil ga je Skorupski, ki je nato posredoval še po strelih Federica Bernardeschija in Arthurja, ki sta sledila njegovi prvotni obrambi. Juan Cuadrado je štiri minute kasneje potegnil v protinapad in zaposlil Ronalda, ki je akcijo zaključil s povsem ponesrečenim strelom. Bologna je bila po akciji Riccarda Orsolinija , ki je zaposlil Soriana, spet blizu zadetku, a je žoga v 40. minuti švignila mimo vrat domačih. Vroče je bilo nato še pred polčasom tudi na drugi strani, ko je predložek Cuadrada potreboval zgolj najmanjši dotik v vratarjevem prostoru, kjer pa je Skorupski s soigralci storil dovolj ob Westonu McKennieju .

Juventus je imel proti Bologni le en cilj: izkoristiti lepo priložnost, ki sta mu jo s sobotnima spodrsljajema ponudila vodilni AC Milan in drugouvrščeni Inter. A varovanci Siniše Mihajlovića , nekdanjega trenerja mestnega tekmeca Torina, so se izkazali za izjemno trd oreh, v 14. minuti pa je moral vratar Wojciech Szczesny prvič, a ne zadnjič, resneje posredovati, ko je po podaji Mitchella Dijksa z leve ustavil Roberta Soriana . Juventus je povedel že čez nekaj sekund, ko je gostujoča obramba po podaji Cristiana Ronalda pustila veliko prostora Arthurju Melu , ki je tudi po zaslugi odboja od tekmeca s strelom z roba kazenskega prostora premagal Lukasza Skorupskega za svoj prvi gol po poletni selitvi iz Barcelone.

Cuadrado prisoten na obeh straneh: blizu tudi avtogolu

Szczesny se je v 48. minuti izkazal s čudežnim posredovanjem, potem ko bi ga kmalu premagal Cuadrado, ki je slabo posredoval ob predložku Jerdyja Schoutena. Poljskega čuvaja mreže je nato veliko manj resno s strelom z razdalje že v naslednjem napadu preizkusil še Musa Barrowin Bolognčani so vedno resneje "trkali" na vrata domačih. Na mestu je moral biti Szczesny tudi v 56. minuti, ko je po preigravanju mimo Danila poskusil Orsolini, še veliko lepšo priložnost pa je po dvoboju s Cuadradom v 59. minuti zapravil Nicola Sansone, ki je streljal previsoko. Odgovor Juventusa je sledil v 60. minuti po protinapadu, ki ga je z odvzeto žogo začel Bernardeschi, akcijo pa je s strelom proti Skorupskemu, ki je bil spet na mestu, zaključil Cuadrado. Domači strateg Andrea Pirlo se je kljub očitnim težavam za menjavo odločil šele v 68. minuti, ko je Alvaro Moratazamenjal Bernardeschija, Dejan Kuluševskipa je Špancu prepustil mesto ob Ronaldu in se pomaknil za napadalca.

In že v enem naslednjih napadov je Juventus povišal na 2:0, ko je po podaji iz kota sam ostal McKennie, ki z glavo ni grešil. Po fantastični podaji Ronalda, ki je kljub pritisku dveh tekmecev na robu vratarjevega prostora našel McKennieja, je Skorupski še lepše posredoval, da je Američanu dve minuti kasneje preprečil drugi gol na tekmi. Pirlo je kljub temu opravil kar trojno menjavo in iz igre potegnil strelca Arthurja ter Kuluševskega in Leonarda Bonuccija, priložnost pa so dobili povratnik po okužbi z novim koronavirusom Matthijs de Ligt, Aaron Ramsey in Adrien Rabiot. Veliko več bi lahko Bolognčani iztržili v 84. minuti, ko je Soriano lepo našel Sansoneja, a se ta pred Szczesnyjem ni izkazal z zaključnim strelom. Skorupski je moral tri minute kasneje po samostojni akciji ustaviti strel Rabiota, Cuadrado pa je v 89. minuti v sredini 16-metrskega prostora spet lepo zaposlil Ronalda, čigar strel pa je vnovič končal preblizu Skorupskemu. Rezultat se ni več spremenil, Juve pa je tako na četrtem mestu spet prehitel Atalanto, obe ekipi imata sicer 36 točk, Torinčani pa še tekmo manj od vodilnega Milana (43), drugouvrščenega Interja (41) in tretjeuvrščene Rome (37).