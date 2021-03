Juve po preobratu ugnal Lazio, Ronaldu le slabe pol ure igre

Juventus je na "generalki" za povratno tekmo osmine finala Lige prvakov v domačem prvenstvu premagal Lazio in se na le točko približal drugouvrščenemu AC Milanu (3:1). Domači trener Andrea Pirlo je Cristianu Ronaldu namenil le slabe pol ure igre, Portugalca pa je uspešno z dvema goloma "nadomeščal" španski napadalec Alvaro Morata.

icon-expand Adrien Rabiot (desno) in Alvara Morata (levo) sta dosegla vse tri gole za Juventus. FOTO: AP

To je bila zadnja preizkušnja za Juventus pred povratno tekmo osmine finala Lige prvakov s Portom, ki je prvi dvoboj z italijanskimi prvaki na domači zelenici dobil z 2:1. Studijski del prenosa dvoboja iz Torina se v torek, 9. marca, na Kanalu A in VOYO začne ob 20.30.

Andrea Pirlo je precej tvegal, saj je za obračun z eno najboljših ekip Apeninskega polotoka, rimskim Laziem, začel brez prvega strelca Cristiana Ronalda, medtem ko se je na klop preselil tudi Weston McKennie, ki ga je v prvi postavi "nadomeščal" Federico Bernardeschi. Napadalni dvojec Juveta sta tako predstavljala Alvaro Moratain Dejan Kuluševski, Lazio pa je začel bolje in v četrti minuti je Mohamed Farespo borbeni potezi Sergej Milinković-Savića poskušal zadeti z roba kazenskega prostora, a meril previsoko. Milinković-Savić je bil še veliko bližje želenemu cilju v deveti minuti, ko je njegov prosti strel le za las zgrešil oddaljenejšo vratnico že premaganega vratarja Wojciecha Szczesnyja. Za Poljaka, nekdanjega člana Lazievega mestnega tekmeca Rome, pa rešitve v 14. minuti ni bilo več: Kuluševski je izgubil žogo, Joaquin Correapa je prišel pred Szczesnyja in ni grešil. Szczesny je moral v 20. minuti ustaviti še en strel z razdalje Milinković-Savića, po individualnem vložku je domačega vratarja s strelom precej po sredini nato preizkusil še Luis Alberto. Vsaj nekaj razburjenja v kazenski prostor Lazia sta v 24. minuti vnesla Aaron Ramseyin Federico Chiesa, ki je stekel na globinsko žogo, ta pa je po posredovanju Francesca Acerbijav roko zadela Wesleyja Hoedta, a se sodniki niso oglasili. Po dobre pol ure igre je sledila nova akcija Ramseyja, ki je pod pritiskom branilcev meril nenatančno z roba kazenskega prostora. Po tem, ko je bil po prostem strelu z glavo blizu še Morata, so belo-črni boljši zaključek polčasa kronali z izenačujočim golom: Morata je bil tokrat podajalec, našel je vtekajočega Adriena Rabiota, ta pa je s strelom na prvo vratnico presenetil Pepeja Reino za 1:1. Polčas se je zaključil z novim prodorom in strelom Faresa, ki pa ni uspel vsaj zaposliti Szczesnyja.

icon-expand



V drugi polčas je Juventus krenil veliko bolje kot v prvega in po preigravanju mimo Adama Marušićaje Chiesa z močnim strelom resno zapretil Reini, ki se je v 50. minuti izkazal z obrambo. Milinković-Savić je imel že v enem naslednjih napadov na glavi novo vodstvo, a je po podaji Alberta zgrešil z glavo. Po dvojni menjavi Simoneja Inzaghija, ki je v igro poslal Escalanteja in Patrica, je bil učinek povsem nasproten od pričakovanega: Juventus je namreč v nekaj napadih zadel kar dvakrat. Najprej je Morata padel po dvoboju z Marušićem in neuspešno zahteval najstrožjo kazen, nato pa je po protinapadu v 57. minuti le zatresel mrežo rojaka v vratih Rimljanov. Protinapad je organiziral Chiesa, ki je zaposlil Morato, ta pa je najprej opravil s Hoedtom, nato pa Reino spet premagal s strelom na bližnjo vratnico. Tri minute kasneje je Morata zadel še enkrat, ko je izkoristil najstrožjo kazen po prekršku Milinković-Savića nad Ramseyjem. V 66. minuti je nato Reino preizkusil še Chiesa, a je bil tokrat Španec na mestu.

icon-link Statistika tekme Juventus - Lazio. FOTO: Sofascore.com

Pirlo je kljub "udobnemu" rezultatu nato tri minute kasneje opravil kar trojno menjavo, v igro pa je z Ronaldom in McKenniejem prišel še Arthur Melo, ki se je na zelenico vrnil po točno enem mesecu in tekmi z Romo. Rimljani bi lahko prek Cira Immobilejamočno "zakuhali" zaključek tekme, a se je v 76. minuti ob poskusu prvega gostujočega strelca izkazal Szczesny. Inzaghi je nato tudi sam poskusil s trojno menjavo in v igro poslal Vedata Muriqija, Felipeja Caiceda in Andreasa Pereiro, namesto Chiese pa je vstopil spet zdravi Leonardo Bonucci. Večjih priložnosti do konca tekme ni bilo več, Fares je po začetku sodnikovega podaljška po podaji Corree sicer zadel zunanji del mreže, Juve pa je tako uspešno zaključil svojo zadnjo preizkušnjo pred odločilno evropsko tekmo s Portom.

icon-link Alvaro Morata je bil najbolje ocenjeni igralec tekme Juventus - Lazio. FOTO: Sofascore.com

icon-expand