Lepotica v Torinu: Juve zapravil prednost s 3:0, nato slavil v 92. minuti

Juventus je moral pred domačimi navijači garati do zadnjih sekund za novo zmago proti tradicionalnemu rivalu Napoliju, čeprav se je več kot eno uro zdelo, da bodo belo-črni zlahka odpihnili moštvo svojega nekdanjega trenerja Carla Ancelottija. V prvem polčasu je vse kazalo na rutinirano zmago branilcev zadnjih osmih državnih naslovov, potem ko je rezervist Danilo, ki je le minuto prej zamenjal poškodovanega Mattio de Sciglia, lepo zaključil po preigravanju Douglasa Coste ter se ob prvem nastopu v Serie A že po nekaj sekundah razveselil še prvega gola.

Izjemen zadetek je že v enem naslednjih napadov za 2:0 zabil nekdanji napadalec Napolija Gonzalo Higuain, ki se je ob povratku v Italijo spet srečal z bivšimi delodajalci in po čudovitem preigravanju v kazenskem prostoru mojstrsko zaključil pod prečko z zunanjim delom čevlja. Ko je v 62. minuti zadel še Ronaldo, spet je podajo vknjižil Costa, se je zdela tekma že odločena, a po tem, ko je po prostem strelu Maria Ruijaz glavo Wojciecha Szczesnyjapremagal Kostas Manolas, je že praktično v naslednjem napadu rezultat še dodatno znižal Hirving Lozano, ki mu je za lahek zadetek pred Szczesnyjem žogo namestil rojak poljskega vratarja Piotr Zielinski.

Vrag je v Torinu dokončno odnesel šalo s tretjim golom sinje modrih v vsega 15 minutah, ko je po še enem prostem strelu nepozorno obrambo Juventusa s Szczesnyjem na čelu s posrečenim strelom s kolenom kaznoval Giovanni Di Lorenzo. Napoli za zmago resneje ni zapretil, a do remija kljub fenomenalnemu drugemu polčasu ni uspel priti: nesrečni Kalidou Koulibalyje podajo s prostega strela Miralema Pjanićapreusmeril v zgornji kot lastnih vrat in začel noro slavje na tribunah, kjer so malce prej številni navijači v sinje modrih dresih že začeli verjeti v zgodovinski preobrat.