Morata, Chiesa in Ronaldo v drugem polčasu potopili Spezio

Juventusovi upi na novi Scudetto so bili pod velikim vprašajem po novi bledi predstavi v soboto, ko so se Torinčani s Hellasom iz Verone razšli neodločeno. Pred tekmo s Spezio so imeli tako za prvouvrščenim Interjem že deset točk zaostanka. Poleg tega se je Spezia, ki je lani napredovala iz druge v prvo italijansko ligo, doslej bistveno bolj izkazala proti favoriziranim ekipam – ugnala je Milan, Napoli in Sassuolo, remizirala z Atalanto, Romo pa izločila iz pokalnega tekmovanja.

Obračun v Torinu se je začel zaspano, priložnosti v prvem delu ni bilo veliko, tako da sta ekipi na odmor odšli pri izidu 0:0. To se je spremenilo v 62. minuti, ko je po asistenci Federica Bernardeschija v polno meril Alvaro Morata. Devet minut kasneje je drugi Federico v vrstah Juventusa – Chiesa še enkrat premagal vratarja gostovIvana Provedela, s čimer je bolj ali manj že odločil tekmo. Tik pred koncem, v 89. minuti, pa je končni izid postavil Cristiano Ronaldo. Juventus je sedaj znova sam na tretjem mestu in ima za vodilnim Interjem sedem točk zaostanka, za tri pa zaostaja za drugim Milanom.

Tokrat bi sicer morala biti odigrana še ena tekma, Lazio naj bi gostil Torino. A gostje v prestolnico sploh niso dopotovali, saj imajo v svojem taboru številne težave s koronavirusom. Vodstvo tekmovanja dvoboja ni uradno odpovedalo, tako da je Lazio vsaj na papirju slavil s 3:0, a lahko pričakujemo, da se bo vodstvo Granate na odločitev pritožilo.