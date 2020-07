Lecce z Majerjem presenetil Lazio

Nogometaši Lecceja so v prvi tekmi 31. kroga italijanske lige presenetili drugouvrščeni Lazio in prišli do pomembne zmage v boju za obstanek. Rdeče-rumeni, pri katerih je Žan Majer igral od 51. minute, so slavili z 2:1.

Nogometaši Lazia so po drugem zaporednem porazu praktično brez pravih možnosti za naslov. Tekma je bila precej razburljiva, Lecceju so sodniki en zadetek odvzeli po pregledu z Varom, prek Marca Mancosuja so zapravili tudi najstrožjo kazen, a za dragocene tri točke, ki so domačine vsaj začasno potisnile na 17. mesto, sta zadela Khouma Babacar v 30. in Fabio Lucioniv 47. minuti. Felipe Caicedo pa je v deveti zadel za Lazio. Ta je imel tudi še nekaj izjemnih priložnosti, a se je velikokrat izkazal tudi vratar Gabriel. So pa Rimljani v sodniškem dodatku ostali brez Patrica Gabarrona, ki je dobil rdeči karton, ker je ugriznil tekmeca v nadlaket.