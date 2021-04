Podaja Zajca premalo za Genoo na San Siru, Milan pritisnil na Inter

Rdeče-črni so povedli v 13. minuti. S prostega strela je sprožil Theo Hernandez , od živega zidu pa se je nato žoga odbila naravnost do Anteja Rebića , ki je z roba kazenskega prostora fantastično zadel za 1:0. V zaključku prvega polčasa je najprej Milan Bandelj za goste sprožil z volejem, a za malenkost zgrešil. Kmalu zatem pa je imela Genoa še kot, ki ga je izvedel prav Zajc, v osrčju kazenskega prostora pa je Mattia Destro preskočil Fikaya Tomorija za izenačenje na 1:1.

Zlatan Ibrahimović je bil odsoten, ker je moral odslužiti tekmo kazni. Davide Calabria je bil poškodovan, Mario Mandžukić in Alessio Romagnoli pa sta zaradi zdravstvenih težav začela le na klopi pri Milanu. Pri gostih, pri katerih je od prve minute začel Miha Zajc , je manjkal kapetan Domenico Criscito , pa tudi Luca Pellegrini , v napadu pa je začel nadarjeni italijanski reprezentant Gianluca Scamacca , s katerim naj bi se Milan že dlje časa spogledoval.

Pioli: Mislim, da smo boj za scudetto že zapravili

Sredi drugega polčasa pa je po kotu domačih padla odločitev o zmagovalcu. Podaja z leve strani je najprej zgrešila Maria Mandžukića, a je zadela Scamacco, ki je povsem nepripravljen nespretno odreagiral in je tako premagal lastnega vratarja. Do konca so gostje skušali pritiskati, a je domačim uspelo zadržati minimalno prednost za prvo ligaško zmago na San Siru po štirih srečanjih.

Trener Milana Stefano Piolije bil po koncu pričakovano zadovoljen z izidom: "Zahtevne tekme si sledijo druga za drugo in tudi ta je bila ena izmed takšnih. Zapravili smo veliko število priložnosti, lahko bi zmagovalca odločili že po prvem polčasu, na koncu pa se nam je nasmehnila sreča. Mislim, da smo boj za scudetto že zapravili, a pomembno je, da pridemo v Ligo prvakov. To je bil že pred sezono naš glavni cilj."