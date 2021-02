Ibrahimović s 500. in 501. golom v karieri vrnil Milan na vrh Serie A

Trener AC Milana Stefano Pioli se je na San Siru nadejal, da bo njegovim varovancem uspelo še dodatno zabrisati spomin na boleč poraz na derbiju z Interjem v pokalnem četrtfinalu, ko je bil prvi zvezdnik rdeče-črnih Zlatan Ibrahimovićtudi izključen. Ibrahimović je začel dvoboj s Crotonejem, Pioli pa je imel veliko težav s sestavo začetne enajsterice na sredini igrišča: priložnost so na koncu dobili Soualiho Meite, Franck Kessie, Alexis Saelemaekers, Rafael Leaoin Ante Rebić za osamljenim Ibrahimovićem v konici napada. V šesti minuti se je mreža Kalabrijcev že zatresla, toda sodniki so razveljavili zadetek Davideja Calabrie, potem ko ga je v kazenskem prostoru lepo našel Leao: Ibrahimović je bil namreč na začetku akcije v prepovedanem položaju.

V deseti minuti so gostje zapravili veliko priložnost za vodilni zadetek, potem ko je Samuel Di Carminepresenetil Fikaya Tomorijain z neposredne bližine prišel do strela z glavo, a meril preslabo. Milan je v 12. minuti odgovoril z akcijo Thea Hernandeza, ki je našel Leaa, po njegovem prodoru v 16-metrski prostor pa ga je izvrstno ustavil Vladimir Golemić. Gostje so se dobro upirali favoriziranim Milančanom, ki pa so prek svojega največjega asa po dobre pol ure igre le uspeli povesti: Leao je podal do Ibrahimovića, ki z diagonalnim strelom ni dopustil nobene možnosti za obrambo Alexu Cordazu ter se tako razveselil jubilejnega 500. gola v klubskem nogometu.