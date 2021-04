Bledi Milan znova kiksnil, Inter lahko svojo prednost še poviša

Na San Siru so sicer bolje začeli gostje, ki so bili zelo agresivni in so obrambo Milana pritiskali visoko na njeni polovici. Gianluigi Donnarumma se je moral izkazati ob strelu Manola Gabbiadinija , kmalu zatem pa je zadetek gostov preprečil še Theo Hernandez z odličnim obrambnim predvidevanjem in reakcijo. Donnarumma je bil še drugič na preizkušnji, ko je v 25. minuti z glavo streljal Morten Thorsby . Milančani v prvem delu niso imeli večjih priložnosti, v 43. minuti je enajstmetrovko zahteval Ibrahimović, a je njegove pozive takoj zavrnil glavni sodnik Marco Piccinini .

V 12. minuti nadaljevanja pa so domači doživeli šok. Po prostem strelu na svoji polovici je Hernandez z leve strani želel podati Francku Kessieju, ki pa tega ni pričakoval in mu zato ni uspelo priti do žoge. Do nje je prišelFabio Quagliarella, ki je v svojem, "prekaljenem" slogu opazil slabo postavljenega Donnarummo in ga s kakšnih 25 metrov brez težav lobal za 0:1. Le dve minuti kasneje so sicer gostje ostali z igralcem manj, ko je po povsem nepotrebnem prekršku svoj drugi rumeni karton prejel Adrien Silva. Pioli pa je želel vse skupaj čim prej izkoristiti, zato se je nemudoma odločil za dvojno zamenjavo: Ante Rebićin Sandro Tonalli sta vstopila namestoIsmaila Benacerja in Radeta Krunića.

Sampdoria se je v nadaljevanju zbrano branila in celo nekajkrat zapretila za povišanje prednosti. In morda jo je prav preveč ambiciozna igra na koncu tudi kaznovala. Po enem od napadov gostov so namreč Milančani izpeljali polprotinapad, v katerem je Ibrahimović našel Kessieja, ta pa na levi rezervistaJensa Pettra Haugeja, ki je v kazenskem prostoru lepo preigraval in nato s plasiranim strelom na drugo vratnico premagal še nemočnega Emila Audera za 1:1. Kmalu zatem je z velike razdalje sprožil Tonalli, Audero pa je odbil v kot. V tretji minuto sodniškega dodatka je po dolgi kombinaciji Ibrahimović lepo zaposlil Kessieja, ta pa je iz neposredne bližine sicer premagal vratarja Sampdorie, a se je žoga od vratnice odbila nazaj v polje. Vse do konca je tako ostalo pri 1:1, s čimer so zagotovo bolj zadovoljni gostje.