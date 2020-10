Juventus doma le remiziral s Hellasom, Kurtićeva Parma v izdihljajih do točke

V 15. minuti drugega polčasa pa je Juve doživel hladno prho. Pogumni gostje, ki so že v prvem delu kar nekajkrat nevarno zapretili, so izpeljali lepo ekipno akcijo. Žoga je z desne prešla na levo stran napada, nato pa znova v sredino, kjer je bil s kakšnih 11 metrov natančen 23-letni Andrea Favilli . Po prejetem golu so varovanci Andree Pirla vse moči preusmerili v napad, kar se jim je obrestovalo v 78. minuti. Poletni prišlek Dejan Kulusevski je v svojem slogu prodrl po desni strani, si žogo nastavil na boljšo levico in jo z natančnim strelom poslal v spodnji desni kot vratarja Marca Silvestrija . 29-letnik je bil do konca srečanja na velikih preizkušnjah, a je vselej odlično posredoval. V sodnikovem podaljšku je zaustavil nevaren poizkus Paula Dybale , tik pred iztekom dodatka pa je veselje preprečil še Kolumbijcu Cuadradu.

Hellas najprej vodil, nato visel, a na koncu zdržal Stara dama se je prvič na tekmi veselila v 45. minuti. Juan Cuadrado je odlično zaposlil Alvara Morato , ta pa je s prefinjenim lobom poskrbel za prednost domačih. A iz VAR sobe so sodniku Fabriziu Pasqui signalizirali, da je šlo za prepovedani položaj. Ogled počasnega posnetka je to tudi potrdil, španski napadalec je bil za nekaj centimetrov prehiter, tako da je ostalo pri 0:0.

Parma se je rešila tik pred zdajci

Gosti so povedli v 28. minuti, ko je zadel Julian Chabot, prednost pa podvojili v 31. minuti, ko je zadel še Kevin Andres Agudelo Ardila. Domači so v 34. minuti zmanjšali zaostanek. Slovenski reprezentant Jasmin Kurtić, ki je igral do 79. minute, je sprožil proti vratom, gostujoči vratar je žogo z dobrim posredovanjem odbil, a le do Riccarda Gagliola, ki je zadel za 1:2. Ko je že kazalo, da bo Spezia, ki je trikrat zatresla tudi okvir vrat, prišla do polnega izkupička, pa je v tretji minuti sodniškega dodatka Juraj Kucka z bele pike Parmi prinesel točko.

Neapeljčani do zmage v gosteh

Napoli se je na obračunu z Beneventom znašel v zaostanku po golu Roberta Insigneja v 30. minuti. Bratovsko obarvani dvoboj pa je začinil Napolijev Lorenzo Insigne, ki je v 49. minuti izid izenačil, v 60. pa še zadel za zmago gostov, ki so vsaj začasno skočili na drugo mesto prvenstvene razpredelnice.

Cagliari je doma s 4:2 ugnal Crotone, Fiorentina pa je s 3:2 poglobila krizo Udineseje. Videmčani so v sezono vstopili z velikimi pričakovanji, saj so iz Watforda dobili kar nekaj pomembnih okrepitev, ki pa zaenkrat še niso pokazale veliko. Junak srečanja je v Firencah bil Gaetano Castrovilli, ki je sodeloval pri vseh treh zadetkih domačih. Prvi prvem in zadnjem je zabil sam, pri drugem pa je z nesebično podajo kot na pladnju zaposlil Nikolo Milenkovića, ki je nato zabil z glavo. Pri gostih je oba zadetka dosegel Stefano Okaka Chuka.