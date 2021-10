Correa junak sedme Interjeve zmage

Joaquin Correa in soigralci proslavljajo prvi zadetek Interja proti Udineseju.

Inter je v srečanje vstopil z lepo popotnico, potem ko je v sredo na gostovanju ugnal Empoli z 2:0 ob tem pa je kar nekaj prvokategornikov dobilo počitek. Na drugi strani so Videmčani prav tako v sredo remizirali s Hellas Verono (1:1), pa čeprav so bili večji del tekme občutno boljši tekmec. V prvo postavo Milančanov se je vrnil Edin Džeko, ki v tej sezoni naravnost blesti, začel pa je tudi Argentinec Joaquin Correa, ki ga Simone Inzaghi sicer bolj pogosto uporablja kot "zlato rezervo". Na drugi strani v prvi postavi zopet ni bilo Gerarda Deulofeuja, ki še ni povsem okreval po poškodbi, a je bil Španec tokrat na klopi.

V prvem delu je bil z naskokom najnevarnejši na zelenici domači vezist Nicolo Barella, ki je imel - verjeli ali ne - v 45 minutah kar sedem strelov. A Marco Silvestri se ni dal in je z nekaj posredovanji poskrbel, da je ostal nepremagan, medtem ko njegovi soigralci na drugi strani niso imeli izrazitejših priložnosti.

V 15. minuti drugega polčasa pa smo videli akcijo, ki je srečanje obrnila na glavo. Inter je po levi strani izpeljal lep napad, Ivan Perišić je žogo nesebično prepustil Correi, ta pa je v nadaljevanju vse storil sam, s preigravanjem prišel v kazenski prostor in nato hladnokrvno matiral tokrat nemočnega Miranteja. Le osem minut kasneje je akcija tekla po desni strani, Denzel Dumfires je poslal nizek predložek prav do strelca prvega zadetka, ki je z novim natančnim zaključkom poskrbel za povišanje prednosti. Zadetek je sicer pregledoval VAR, a izkazalo se je, da je bilo vse v najlepšem redu in da je zadetek povsem regularen.

Udinese je v zaključku poskušal priti do vsaj znižanja, rezervist Deulofeu je uspel premagati Samirja Handanovića, a zopet je imel prste vmes VAR, ki je glavnega sodnika pravilno opozoril, da je v izgradnji akciji prišlo do prepovedanega položaja. Tako je ostalo pri 2:0.