Jasmin Kurtić začel povratek Parme, Birsa vstopil s klopi

Jasmin Kurtić je za Parmo igral vso tekmo, v 93. minuti pa je začel vrnitev svoje ekipe, ki je proti Bologni prišla do točke, bilo je 2:2, čeprav so gostje vse do sodnikovega podaljška vodili z dvema zadetkoma prednosti. Kurtić je zadel z glavo po podaji iz kota, dobro minuto kasneje pa je končni izid postavil Roberto Inglese, ki je izkoristil neodločnost obrambe Bologne.

Pred tem je Genoa na super pomembni tekmi v boju za obstanek uspela streti odpor zadnjeuvrščenega Spala, ki bo, kot vse kaže, izpadel iz Serie A. Genoa je trenutno 17., za obstanek pa se bo udarila z Leccejem, ki je tokrat remiziral pri Cagliariju z 0:0. Valter Birsaje tudi tokrat dobil priložnost, na igrišče je vstopil v 68. minuti.