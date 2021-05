Atalanta potrdila Ligo prvakov, Juve po dramatični zmagi nad prvaki še upa

Italijanski prvoligaš Atalanta si je krog pred koncem Serie A že zagotovil nastopanje v skupinskem delu Lige prvakov za sezono 2021/22. Bergamčani so brez Josipa Iličića, ki je tekmo spremljal s klopi, že po prvem polčasu proti Genoi vodili s 3:0, kasneje tudi s 4:1, a v Genovi, kjer je Miha Zajc za domače odigral prvi polčas, vseeno trepetali za vse tri točke (4:3). Napeto je bilo tudi v Torinu, kjer je Juventus dobil veliki obračun z novim prvakom Interjem (3:2) ter ohranil upe po igranju najelitnejšega evropskega tekmovanja.

Atalanta bo še tretjo sezono zapored igrala v skupinskem delu Lige prvakov. Ekipa slovenskega reprezentanta Josipa Iličića, ki se je v dveh poskusih obakrat prebila vse do izločilnih bojev in bila v sezoni 2019/20 celo na pragu uvrstitve v polfinale, je z zmago nad Genoo pobegnila petemu Juventusu na neulovljivih šest točk prednosti. Torinčani, ki se krčevito borijo za zadnji vozovnici najelitnejšega evropskega tekmovanja, sicer lahko ujamejo Bergamčane, a imajo slabši medsebojni izkupiček, tako da je (vsaj kar se tiče črno-modrih) bitka za Ligo prvakov končana. Omenjeni moštvi se bosta sicer pomerili tudi za pokalni naslov prihodnji teden na rimskem olimpijskem stadionu. Iličić je med gostovanjem pri Genoi obsedel na klopi, v pristaniškem mestu pa so njegovi soigralci odigrali odličen prvi polčas, ki so ga dobili s kar 3:0. V deveti minuti je mrežo domačih načel Duvan Zapata, ki mu je podal eden najboljših posameznikov drugega dela sezone, Ukrajinec Ruslan Malinovskij, ki je po sporu med Iličićem in trenerjem Gianom Pierom Gasperinijemtudi prevzel Kranjčanovo vlogo na zelenici. Kolumbijski napadalec Zapata je Malinovskiju v 26. minuti vrnil "uslugo" in ga poslal v priložnost za 2:0, ki je nekdanji član Šahtarja iz Donecka ter Genka ni zapravil. Robin Gosensje v eni zadnjih akcij prvega polčasa povišal že na 3:0.

Uzbekistanec in Makedonec poskrbela za napeto končnico

Za drugi polčas je v slačilnici Genoe ostal Miha Zajc, domači strateg Davide Ballardinipa je od prve minute v boj poslal še dva sveža nogometaša ter tako opravil kar trojno menjavo. In zadel je v polno, saj je izid že v 48. minuti znižal uzbekistanski rezervist Eldor Šomurodov, toda Mario Pašalić je že v enem naslednjih napadov vnovič poskrbel za veliko "udobnejši" naskok gostov. Ti so si vseeno zagrenili življenje v zadnjih minutah, saj sta legendarni Goran Pandev (tudi sam je vstopil s klopi in v 67. minuti izkoristil enajstmetrovko) ter Šomurodov z golom v 85. minuti poskrbela za napeto končnico, v kateri pa "grifonom" ni uspelo do vsaj točke. Obstanek so si sicer že zagotovili in imajo na 14. mestu 39 točk, medtem ko jih ima 18. Benevento 31.

Drama tudi na stadionu Juventusa

Juventus je na verjetno najtežje pričakovanem obračunu tega kroga, če seveda ne štejemo rimskega derbija, na svojem stadionu premagal novookronanega prvaka Inter v ključnem obračunu v boju za vozovnice Lige prvakov (3:2). Zadnji obračun Torinčanov in Milančanov v mestu mode, šlo je za italijanski pokal, je imel tudi "tretji polčas", saj se je Antonio Conte, dolgoletni vezist in trener Juventusa, zdaj pa šampionski strateg Interja, zapletel v ostro prerekanje s predsednikom Juveta Andreo Angellijem, ki naj bi ga z nekaterimi tesnimi sodelavci grdo ozmerjal s tribun. Tako kot takrat, ko je Juventus napredoval v naslednji krog tekmovanja, se je tudi tokrat zadnji smejal Agnelli, čigar moštvo je v dramatičnem slogu prišlo do morda ključne zmage v boju z Napolijem za končno četrto mesto na lestvici.

Cristiano Ronaldoje po tem, ko je zapravil strel z bele pike, v mrežo pospravil odbitek Samirja Handanovićaza 1:0 v 24. minuti, dobrih deset minut kasneje pa je strel z enajstih metrov izkoristil še Romelu Lukaku, ki je izid poravnal na 1:1. Tik pred polčasom je za novo vodstvo "stare dame" poskrbel igralec tekme Juan Cuadrado, kmalu po začetku drugega polčasa pa je Juve ostal brez izključenega Rodriga Bentancurja, ki je dobil drugi rumeni karton. Belo-črni so se uspešno branili vse do 83. minute, ko je Lukaku ob padajočem kapetanu Giorgiu Chielliniju podstavil nogo ter preusmeril žogo mimo Wojciecha Szczesnyjaza novo izenačenje. Ronaldo (presenetljivo) iz igre 20 minut pred koncem

Po tem, ko si je glavni sodnik Gianpaolo Calvareseogledal VAR-posnetke, je ocenil, da ni šlo za prekršek, in prvotno razveljavljeni zadetek ob silovitem besu v domačih vrstah priznal. Toda deseterici Torinčanov je vseeno uspel veliki met, saj je ob Ivanu Perišiću najstrožjo kazen s hitrim padcem v kazenskem prostoru izsilil Cuadrado, Kolumbijec pa je sam prevzel odgovornost in z enajstih metrov premagal tokrat negibnega Handanovića. Domači trener Andrea Pirloje sredi govoric o Ronaldovi prihodnosti portugalskega zvezdnika zamenjal že 20 minut pred koncem, ko je v igro namesto prvega strelca poslal španskega napadalca Alvara Morato. Z menjavo je očitno močno presenetil tudi Ronalda, ki ni skrival nezadovoljstva.

Roma je z zmago na rimskem derbiju proti Laziu naredila velik korak proti zagotovitvi nastopanja v Ligi Evropa (2:0). Ekipa, ki jo bo po koncu sezone prevzel sloviti Jose Mourinho, je slavila z goloma Henrika Mhitarjanav 42. in Pedra Rodriguezav 78. minuti. V bližini rimskega olimpijskega stadiona je prišlo tudi do nekaj spopadov med navijači, privrženci Lazia pa bodo ne glede na razplet derbija slavili dejstvo, da bodo tudi sezono 2020/21 na lestvici zaključili pred najhujšimi rivali.

V boju za obstanek je veliko zmago nad Torinom slavila Spezia (4:1), ki si je tako tudi matematično zagotovila igranje v Serie A tudi v prihodnji sezoni, medtem ko so "biki" še naprej v hudih škripcih.

Izidi 37. kroga Serie A: Roma ‒ Lazio 2:0 (1:0)

Mhitarjan 42., Pedro 78.

RK: Acerbi 88. (Lazio) Juventus ‒ Inter 3:2 (2:1)

Ronaldo 24., Cuadrado 45., 88.; Lukaku 35. (11-m), Chiellini 83. (avt.)

RK: Bentancur 55. (Juventus); Brozović 90. (Inter)

Cristiano Ronaldo (Juventus) je v 24. minuti zapravil enajstmetrovko.

Samir Handanović (Inter) je branil vso tekmo. Genoa ‒ Atalanta 3:4 (0:3)

Šomurodov 48., 85., Pandev 67. (11-m); Zapata 9., Malinovskij 26., Gosens 44., Pašalić 51.

Miha Zajc (Genoa) je igral do 46. minute, Josip Iličić (Atalanta) je bil na klopi. Spezia ‒ Torino 4:1