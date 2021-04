Atalanta zapravila priložnost za skok na drugo mesto Serie A

V italijanski Serie A je na sporedu eden od najbolj zanimivih dni sezone. Ekipe od četrtega do sedmega mesta so se med seboj merile za zadnje mesto, ki še vodi v Ligo prvakov. Kot prva sta bila v večnem mestu na delu Roma in Atalanta našega Josipa Iličića, ki je začel v prvi postavi na desni strani zvezne vrste. Bergamčani so imeli po sredinem porazu Milana s Sassuolom možnost, da bi z zmago preskočili tako rdeče-črne kot tudi Juventus in se zavihteli celo na drugo mesto.

Gian Piero Gasperini tokrat ni računal zgolj naHansa Hateboerja, vsi ostali nogometaši prve ekipe pa so mu bili na voljo. TudiChristian Romero, ki se je po odsluženi kazni vrnil v zadnjo vrsto. Ruslan Malinovskijse je prav tako vrnil v prvo postavo, potem ko je nedeljsko tekmo s staro damo začel na klopi. V napadu je priložnost od prve minute dobil Duvan Zapata, njegov rojakLuis Muriel pa je ob natrpanem urniku le dobil nekaj počitka in je prvi polčas spremljal s klopi.

Na drugi strani je Roma, ki je še vedno v igri za lovoriko v Evropski ligi, s katero bi si priigrala tudi nastope v Ligi prvakov v prihodnji sezoni, v obračun vstopila močno okrnjena. Že dalj časa so odsotniLeonardo Spinazzola,Chris Smalling, Marash Kumbulla, Stephan El Shaarawyin Nicolo Zaniolo, kot zadnji pa je poškodbo utrpel še izkušeni Pedro Rodriguez, ki naj bi manjkal približno deset dni. Na sredini igrišča je zaradi kartonov manjkal tudi Amadou Diawara, se je pa po kazni vrnil Lorenzo Pellegrini.