Lukaku pred bitko za Torno vrnil Inter na vrh Serie A

Romelu Lukaku je bil z dvema goloma junak zmage milanskega Interja v Bologni, kjer so milanski črno-modri od 59. minute zaostajali po zadetku Roberta Soriana (2:1). Lukaku je dobrih 15 minut kasneje izenačil, nato pa že v sodnikovem podaljšku izkoristil enajstmetrovko za zmago interistov, ki so se pred torinskim derbijem Torina in Juventusa vsaj začasno vrnili na vrh Serie A.

Inter se na naše programe vrača v torek, 5. novembra, ko bodo izbranci Antonia Conteja na tekmi četrtega kroga skupinskega dela Lige prvakov gostovali pri Borussii Dortmund. TEKMA Izidi 11. kroga Serie A: Bologna ‒ Inter 1:2 (0:0)

Soriano 59.; Lukaku 75., 90./11-m POSTAVI Roma ‒ Napoli 2:1 (1:0)

Zaniolo 19., Veretout 55./11-m; Milik 72.

RK: Cetin 90./Roma POSTAVI PARI LESTVICA