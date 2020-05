Serie A se bo nadaljevala 20. junija, na igrišče med prvimi Iličić

"Klubi so pozdravili pooblastilo, ki ga je v četrtek izdal minister za šport Vincenzo Spadafora za nadaljevanje serie A in soglasno glasovali za organizacijo štirih zaostalih tekem 25. kroga med vikendom 20. in 21. junija," je v izjavi zapisala Lega Serie A.

Gre za štiri tekme, in sicer med Atalanto slovenskega reprezentanta Josipa Iličića in Sassuolom, Hellasom Verono in Cagliarijem (Valter Birsa), ter dvoboja Inter (Samir Handanović) ‒Sampdoria in Torino ‒ Parma (Jasmin Kurtić).

V ligi so ob tem sklenili, da bodo od ponedeljka, 22. junija, dalje na sporedu tekme 27. kroga. Mogoče pa bodo nogomet v Italiji igrali še prej, saj si želijo v tednu med 13. in 20. izpeljati povratni polfinalni tekmi ter finale pokala. Pred zaustavitvijo nogometa in vsega športa na italijanskem škornju je Juventus (63 točk) vodil na lestvici s točko prednosti pred drugouvrščenim Laziom. Tretjeuvrščeni milanski Inter s Handanovićem ima 54 točk. Atalanta iz Bergama, pri kateri je blestel Iličić, je na četrtem mestu zbrala 48 točk.

V elitni italijanski ligi so od Slovencev še Birsa (Cagliari, 12.), Kurtić(Parma, 9.), Žan Majer (Lecce, 18.) in Rok Vodišek (Genoa, 17.).