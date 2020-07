Serie A: slab dan Slovencev, Handanovićev Inter remiziral v Rimu

Derbi se je za Milančane začel spodbudno, saj jih je Stefan de Vrij popeljal v vodstvo. Toda v zadnji minuti prvega dela so domači izenačili, strelec je bil Leonardo Spinazzola, za preobrat je v 57. minuti poskrbel Henrikh Mkhitaryan. Ko je bilo že videti, da bo Inter poražen, pa si je priboril enajstmetrovko, ki jo je natančno izvedelRomelu Lukaku. Preostala Slovenca na nedeljskih tekmah sta bila s svojimi klubi še manj uspešna. Parma Jasmina Kurtićaje po polčasu z golomGervinha in avtogolom Bartosza Bereszynskega po polčasu vodila z 2:0, a nato dopustila Sampdorii, da je z goliJuliana Chabota, Fabia Quagliarellein Federica Bonazzolijanaredila preobrat. Slovenski reprezentant je moral iz igre v 79. minuti, takoj po zadnjem golu tekmecev.Žan Mayer na gostovanju pri neposrednemu tekmecu v boju za obstanek Genoi za Lecce ni igral, njegova ekipa pa je izgubila z 1:2. Domače je v sedmi minuti v vodstvo popeljalAntonio Sanabria, Marco Mancosu je najprej v 45. minuti zapravil enajstmetrovko, a se nato odkupil z golom za izenačenje. To pa za točko ni zadostovalo, saj je Gabriel v 81. minuti dosegel avtogol.

S porazom v Brescii z 1:2 je SPAL izgubil vse možnosti, da bi se zadržal v elitni ligi, zmagovalci pa še lahko upajo. Napoli je z 2:1 premagal Udinese, Fiorentina pa z 2:0 Torino.

Izidi, 34. krog:

Verona - Atalanta 1:1 (0:0)

Pessina 59.; Zapata 50.

Josip Iličić (Atalanta) je poškodovan

Cagliari - Sassuolo 1:1 (0:1)

Joao Pedro 63.; Caputo 12. RK: Carboni 48./Cagliari

Valter Birsa (Cagliari) je igral do 46. minute

Milan - Bologna 5:1 (2:1)

Saelemaekers 10., Calhanoglu 24., Ben- nacer 49., Rebić 57., Calabria 92.; Tomijasu

Parma - Sampdoria 2:3 (2:0)

Gervinho 18., Bereszynski 40./ag; Cha- bot 48., Quagliarella 69., Bonazzoli 78.

Jasmin Kurtić(Parma) je igral do 79. minute.

Brescia - Spal 2:1 (0:1)

Zmrhal 69., 93.; Dabo 42

Fiorentina - Torino2:0 (1:0)

Lyanco 2./ag, Cutrone 75.

Genoa - Lecce 2:1 (1:0)

Sanabri 7., Gabriel 81./ag; Mancosu 60.

Mansou (Lecce) je zapravil 11-m/45.

Žan Majer (Lecce) je bil na klopi.

Napoli - Udinese 2:1(1:1)

Milik 31., Politano 95.; De Paul 22.

Roma - Inter 2:2 (1:1)

Spinazzola 45., Mhitarjan 57.; De Vrij 15., Lukaku 88./11-m

Samir Handanović (Inter) je branil vso tekmo.