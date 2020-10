Serie A: Izjemna Atalanta s petardo potopila Cagliari

Atalanta je v tretjem krogu italijanskega prvenstva prišla do tretje zmage. Da je bil izkupiček še slajši, je tretjič zapored zabila vsaj štiri zadetke. Tokrat celo pet, za kar je poskrbelo pet različnih strelcev. Luis Muriel, Alejandro Gomez, Mario Pašalić, Duvan Zapata in Sam Lammers so Cagliari potopili s 5:2. Josipa Iličića še ni bilo v kadru, a se pričakuje, da bo nazaj po reprezentančnem premoru.

icon-link Statistika srečanja Atalanta – Cagliari. FOTO: Sofascore.com Strelski festival v Bergamu je v sedmi minuti začel Luis Muriel. Kolumbijec je izkoristil nepazljivost gostujoče obrambe in v situaciji ena na ena premagalAlessia Cragna. V 24. minuti je izenačil bivši Interjev branilec Diego Godin, a je Cagliari rezultat držal vsega pet minut. Kapetan BoginjeAlejandro Gomez je v svojem slogu sprožil s kakšnih 18 metrov, Cragno pa je bil še drugič brez moči. V 37. minuti jeRobin Gosens lepo asistiral osamljenemu Mariu Pašaliću za 3:1, ko pa je kmalu zatem v polno meril še lani najboljši strelec Atalante Duvan Zapata, je bil zmagovalec bolj ali manj odločen. Na začetku drugega dela so gostje prek Joaa Pedra sicer prišli do znižanja in imeli v nadaljevanju še nekaj zrelih priložnosti, ki jih niso izkoristili. Kazen za zapravljeno je prišla v 81. minuti, ko je po fantastičnem preigravanju prvenec zabil poletni prišlek iz PSV-ja Sam Lammers. Atalanta ima po treh krogih maksimalnih devet točk, zabila pa je že neverjetnih 13 zadetkov, pa čeprav še vedno ne more računati na enega prvih napadalnih zvezdnikov ekipe Josipa Iličića. Slovenski as naj bi se v kader vrnil po prihajajočem reprezentančnem premoru. 4. oktober, Serie A, izidi: Atalanta – Cagliari 5:2 (4:1)

Muriel 7., Gomez 29., Pašalić 37., Zapata 42., Lammers 81.; Godin 24., Pedro 52.

Josipa Iličića pri Atalanti ni bilo v kadru