Spallettijev stroj pustošil v slovenski bližini in skočil na vrh Serie A

Oba kluba sta izjemno vstopila v novo sezono. Napoli je bil v prvenstvu stoodstoten, po treh tekmah je imel devet točk. Le za malenkost slabše pa je šlo Udineseju, ki je po uvodnem remiju z Juventusom (2:2) premagal Venezio in Spezio.

Navijači obeh moštev sicer že dlje časa gojijo goreče rivalstvo, ki se je v preteklosti večkrat končalo tudi s fizičnim obračunavanjem. Vzdušje na Dacia Areni je bilo tudi tokrat vroče že od prve minute. Na začetku so to nekoliko bolje izkoristili domači nogometaši, ki so imeli nekaj polpriložnosti, a David Ospina ni bil na resnejših preizkušnjah. So pa zato gostje iz svoje prve zrele priložnosti merili v polno.

V 24. minuti je Mario Rui na levi strani s paralelno podajo zaposlil Lorenza Insigneja, ta je uspešno lobal Marca Silvestrija, na golovi črti pa je zasluge za vodstvo pobral Victor Osimhen, ki je žogo le še porinil v prazno mrežo. Lepa ekipna akcija, ki pa so jo Neapeljčani še nadgradili nekaj minut kasneje. S prostega strela so izvedli sijajno kombinacijo, po kateri je žoga prišla do Kalidouja Koulibalyja, ki je najverjetneje skušal streljati, njegov poizkus pa je izpadel kot vrhunska podaja za drugega osrednjega branilca Amirja Rrahmanija, ki je iz neposredne bližine brez težav povišal prednost in postavil izid polčasa.

Kmalu po nadaljevanju, natančneje v 52. minuti, je senegalski steber obrambe tudi sam meril v polno po podaji Fabiana Ruiza. Po prednosti s 3:0 pa zmagovalec ni bil več pod vprašajem. Piko na i sijajnemu Napolijevemu večeru je v 84. minuti postavil Hirving Lozano. Napoli je z zmago skočil na vrh razpredelnice na Apeninskem polotoku. Pred Interjem in Milanom ima dve točki prednosti, Roma in Fiorentina pa zaostaja za tri. Udinese je kljub porazu še naprej visoko, s sedmimi točkami je trenutno sedmi.