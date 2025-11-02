Inter z zmago vsaj začasno pod vrh Serie A

Nogometaši milanskega Interja so z zmago na gostovanju pri Veroni (2:1) odprli nedeljski spored 10. kroga italijanskega prvenstva. Milančani so se pri tem pošteno namučili, do zmage pa so se dokopali šele v sodnikovem dodatku, ko je avtogol dosegel Martin Frese.

Inter je na Stadio Marcantonio Bentegodi v 15. minuti prišel do vodstva, ko je Hakan Calhanoglu v uigrani akciji iz kota zaposlil Piotra Zielinskega, Poljak pa je atraktivno in silovito zatresel domačo mrežo. Nerazzurri so nato iskali zadetek za povišanje vodstva, toda v 40. minuti je sledilo izenačenje, za katerega je poskrbel Giovane. To je povsem presekalo moštvo iz Milana. Tik pred odhodom na odmor so tako domači imeli celo priložnost za popoln preobrat, a je njihovo slavje po strelu Gifta Orbana preprečila vratnica.

Inter na začetku drugega polčasa ni uspel prikazati igre, s katero je dominiral v večjem delu uvodnih 45 minut. Sredi drugega dela igre je celo zadišalo po izključitvi Yanna Bissecka, potem ko je po veliki napaki Petra Sučića "potegnil ročno zavoro" in kot zadnji igralec podrl Brazilca v obetavnem protinapadu Verone, a glavni sodnik Daniele Doveri mu je pogledal skozi prste. Kljub neprepričljivi predstavi pa se je milanska zasedba vendarle dokopala do treh točk. V sodnikovem dodatku je namreč po predložku Nicola Barelle lastno mrežo zatresel branilec Martin Frese.

Fiorentina še kar ne najde poti iz krize

Po desetih krogih pa pri le štirih točkah in s tem na predzadnjem mestu prvenstvene lestvice ostaja Fiorentina. Firenčani so štirim remijem dodali še šesti poraz, tokrat so doma premoč priznali nogometašem Lecceja. Edini gol na obračunu je dosegel Medon Berisha.

Veliko bolje kot Fiorentini pa kaže nogometašem iz Bologne. Ti so na gostovanju pri Parmi slavili s 3:1 in skočili na četrto mesto prvenstvene lestvice. Za goste je bil dvakrat natančen Santiago Castro, končni izid pa je postavil Juan Miranda. Brez zmagovalca sta se razšla Torino in Pisa. Gostje so vodili že z 2:0, nato pa je Torinčanom v le nekaj minut uspelo izenačiti. V 42. minuti je bil natančen Giovanni Simeone, v tretji minuti sodnikovega dodatka pa še Che Adams, ki je postavil tudi končni izid 2:2.

V soboto je do desetega kroga vodilni Napoli proti Comu iztržil le eno točko, še slabše se je odrezala Atalanta, ki je izgubila proti Udineseju in padla na deseto mesto v prvenstvu. Uspešnejši so bili nogometaši Juventusa, stara dama je na gostovanju v Cremoni slavila z 2:1 in skočila med prvih šest.

