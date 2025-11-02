Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Inter z zmago vsaj začasno pod vrh Serie A

Verona, 02. 11. 2025 14.30 | Posodobljeno pred 57 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
S.V. , Ž.Ž.
Komentarji
2

Nogometaši milanskega Interja so z zmago na gostovanju pri Veroni (2:1) odprli nedeljski spored 10. kroga italijanskega prvenstva. Milančani so se pri tem pošteno namučili, do zmage pa so se dokopali šele v sodnikovem dodatku, ko je avtogol dosegel Martin Frese.

Piotr Zielinski
Piotr Zielinski FOTO: Profimedia

Inter je na Stadio Marcantonio Bentegodi v 15. minuti prišel do vodstva, ko je Hakan Calhanoglu v uigrani akciji iz kota zaposlil Piotra Zielinskega, Poljak pa je atraktivno in silovito zatresel domačo mrežo. 

Nerazzurri so nato iskali zadetek za povišanje vodstva, toda v 40. minuti je sledilo izenačenje, za katerega je poskrbel Giovane. To je povsem presekalo moštvo iz Milana. Tik pred odhodom na odmor so tako domači imeli celo priložnost za popoln preobrat, a je njihovo slavje po strelu Gifta Orbana preprečila vratnica.

Inter Milan
Inter Milan FOTO: AP

Inter na začetku drugega polčasa ni uspel prikazati igre, s katero je dominiral v večjem delu uvodnih 45 minut. Sredi drugega dela igre je celo zadišalo po izključitvi Yanna Bissecka, potem ko je po veliki napaki Petra Sučića "potegnil ročno zavoro" in kot zadnji igralec podrl Brazilca v obetavnem protinapadu Verone, a glavni sodnik Daniele Doveri mu je pogledal skozi prste. 

Kljub neprepričljivi predstavi pa se je milanska zasedba vendarle dokopala do treh točk. V sodnikovem dodatku je namreč po predložku Nicola Barelle lastno mrežo zatresel branilec Martin Frese.

Fiorentina še kar ne najde poti iz krize

Po desetih krogih pa pri le štirih točkah in s tem na predzadnjem mestu prvenstvene lestvice ostaja Fiorentina. Firenčani so štirim remijem dodali še šesti poraz, tokrat so doma premoč priznali nogometašem Lecceja. Edini gol na obračunu je dosegel Medon Berisha.

Kriza Fiorentine se poglablja.
Kriza Fiorentine se poglablja. FOTO: Profimedia

Veliko bolje kot Fiorentini pa kaže nogometašem iz Bologne. Ti so na gostovanju pri Parmi slavili s 3:1 in skočili na četrto mesto prvenstvene lestvice. Za goste je bil dvakrat natančen Santiago Castro, končni izid pa je postavil Juan Miranda.

Brez zmagovalca sta se razšla Torino in Pisa. Gostje so vodili že z 2:0, nato pa je Torinčanom v le nekaj minut uspelo izenačiti. V 42. minuti je bil natančen Giovanni Simeone, v tretji minuti sodnikovega dodatka pa še Che Adams, ki je postavil tudi končni izid 2:2.

Preberi še Kriza Atalante se še stopnjuje, vodilni Napoli le remiziral s Comom

V soboto je do desetega kroga vodilni Napoli proti Comu iztržil le eno točko, še slabše se je odrezala Atalanta, ki je izgubila proti Udineseju in padla na deseto mesto v prvenstvu. Uspešnejši so bili nogometaši Juventusa, stara dama je na gostovanju v Cremoni slavila z 2:1 in skočila med prvih šest.

Paulo Dybala na tekmi Milan – Roma
Paulo Dybala na tekmi Milan – Roma FOTO: Profimedia
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izidi, Serie A, 10. krog:

Verona - Inter 1:2 (1:1)

Udinese - Atalanta 1:0 (1:0)
(Sandi Lovrić ni igral za Udinese)

Napoli - Como 0:0

Cremonese - Juventus 1:2 (0:1)

Torino - Pisa 2:2 (2:2)

Fiorentina - Lecce 0:1(0:1)

Parma - Bologna 1:3 (1:1)

Milan - Roma -:- (-:-)

nogomet serie a italijanska liga inter
Naslednji članek

Olmo in Lewandowski nazaj v kadru proti Elcheju

Naslednji članek

Wolverhampton odpustil trenerja po katastrofalnem začetku v Premier ligi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
raptor2
02. 11. 2025 21.21
+1
Spanska la liga, bravo 24ur
ODGOVORI
1 0
Legolas99
02. 11. 2025 15.10
+1
Dobro jih je Verona namučila
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330