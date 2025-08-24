Svetli način
Nogomet

Atalanta pod vodstvom Jurića le remizirala s Piso, Juventus in Como uspešna

Bergamo, 24. 08. 2025 22.37 | Posodobljeno pred eno minuto

Ž.Ž. , STA
Nogometaši Atalante so v uvodnem krogu italijanskega nogometnega prvenstva doživeli nekoliko hladen tuš. Doma so proti Pisi, ki je v Serie A napredovala po koncu lanske sezone, zgolj remizirali. Le točko si je v prvem krogu po remiju s Cagliarijem zagotovila tudi Fiorentina. Precej uspešnejša sta bila Como in Juventus, ki sta z 2:0 ugnala Lazio oziroma Parmo.

Atalanta - Pisa
Atalanta - Pisa FOTO: Profimedia

Nogometaši Atalante, ki so se po odhodu dolgoletnega trenerja Gianpiera Gasperinija znašli pod vodstvom Ivana Jurića so se v 26. minuti tekme proti Pisi znašli v nezavidljivem položaju, saj je Isak Hien premagal lastnega vratarja in s tem postavil izid prvega polčasa.

V 50. minuti pa se je izkazal Gianluca Scammaca, ki je Bergamasce vrnil v igro.

Juventus - Parma
Juventus - Parma FOTO: Profimedia

Juventus, ki je prevladoval na tekmi, svoje priložnosti pa je imela tudi Parma, je povedel v 59. minuti, ko je eden najpomembnejših igralcev zdajšnje torinske zasedbe Kenan Yildiz podal z leve strani pred vrata, tam pa je spretno žogo v mrežo preusmeril Jonathan David, poletna okrepitev stare dame v napadu.

V 84. minuti so domači na igrišču ostali brez izključenega Andree Cambiasa, a še v isti minuti je Juventus izpeljal hiter protinapad, Yildiz je na koncu vpisal novo podajo, Dušan Vlahović, ki je malce pred tem vstopil v igro, pa je učinkovito zaključil za 2:0.

Como z 2:0 boljši od Lazia
Como z 2:0 boljši od Lazia FOTO: AP

Tri točke so doma vknjižili tudi nogometaši Coma, ki jih vodi Cesc Fabregas. V 47. minuti je za domačo zasedbo zadel Anastasios Douvikas, v 73. pa je vodstvo povišal Nico Paz.

Fiorentina le remizirala s Cagliarijem
Fiorentina le remizirala s Cagliarijem FOTO: AP

Manj uspešna je bila Fiorentina, ki je gostovala pri Cagliariju. Nogometaši iz Firenc so vse do sklepnih minut obračuna držali minimalno prednost, ki jim jo je v 68. minuti zagotovil Rolando Mandragora, v sodnikovem dodatku pa je Sebastiano Luperto za domače uspel iztržiti delitev točk.

Preberi še Prvenec De Bruyneja za zanesljivo zmago Napolija, Milan začel z bolečim porazom

Uvodni krog italijanskega prvenstva je sicer v soboto prinesel zmago Napolija, ob kateri se je s prvencem izkazal Kevin De Bruyne. Tri točke je vknjižila tudi Roma pod vodstvom nekdanjega trenerja Atalante Gasperinija, z 1:0 je premagala Bologno.

Za presenečenje pa je poskrbel novinec v prvi italijanski ligi Cremonese, ki je ugnal Milan Luke Modrića.

V ponedeljek bo Udinese, ki ima za zdaj v ekipi še Sandija Lovrića in Davida Pejičića, gostil Verono, Inter, ki je pred kratkim zvezno vrsto okrepil z Andyjem Dioufom iz Lensa za 20 milijonov evrov, pa Torino.

* Izidi 1. kroga Serie A:

- sobota, 23. avgust:

Genoa - Lecce 0:0

Sassuolo - Napoli 0:2 (0:1)

Milan - Cremonese 1:2 (1:1)

Roma - Bologna 1:0 (0:0)

- nedelja, 24. avgust:

Como - Lazio 2:0 (0:0)

Cagliari - Fiorentina 1:1 (0:0)

Atalanta - Pisa 1:1 (0:1)
(Žana Jevšenaka ni bilo v ekipi Pise)

Juventus - Parma 2:0 (0:0)
(Tjaš Begić ni igral za Parmo)

- ponedeljek, 25. avgust:

18.30 Udinese - Verona

20.45 Inter - Torino

nogomet serie a italijansko prvenstvo como lazio fiorentina atalanta juventus
