Atalanta pod vodstvom Jurića le remizirala s Piso, Juventus in Como uspešna

Nogometaši Atalante, ki so se po odhodu dolgoletnega trenerja Gianpiera Gasperinija znašli pod vodstvom Ivana Jurića so se v 26. minuti tekme proti Pisi znašli v nezavidljivem položaju, saj je Isak Hien premagal lastnega vratarja in s tem postavil izid prvega polčasa.
V 50. minuti pa se je izkazal Gianluca Scammaca, ki je Bergamasce vrnil v igro.
Juventus, ki je prevladoval na tekmi, svoje priložnosti pa je imela tudi Parma, je povedel v 59. minuti, ko je eden najpomembnejših igralcev zdajšnje torinske zasedbe Kenan Yildiz podal z leve strani pred vrata, tam pa je spretno žogo v mrežo preusmeril Jonathan David, poletna okrepitev stare dame v napadu.
V 84. minuti so domači na igrišču ostali brez izključenega Andree Cambiasa, a še v isti minuti je Juventus izpeljal hiter protinapad, Yildiz je na koncu vpisal novo podajo, Dušan Vlahović, ki je malce pred tem vstopil v igro, pa je učinkovito zaključil za 2:0.
Tri točke so doma vknjižili tudi nogometaši Coma, ki jih vodi Cesc Fabregas. V 47. minuti je za domačo zasedbo zadel Anastasios Douvikas, v 73. pa je vodstvo povišal Nico Paz.
Manj uspešna je bila Fiorentina, ki je gostovala pri Cagliariju. Nogometaši iz Firenc so vse do sklepnih minut obračuna držali minimalno prednost, ki jim jo je v 68. minuti zagotovil Rolando Mandragora, v sodnikovem dodatku pa je Sebastiano Luperto za domače uspel iztržiti delitev točk.
Uvodni krog italijanskega prvenstva je sicer v soboto prinesel zmago Napolija, ob kateri se je s prvencem izkazal Kevin De Bruyne. Tri točke je vknjižila tudi Roma pod vodstvom nekdanjega trenerja Atalante Gasperinija, z 1:0 je premagala Bologno.
Za presenečenje pa je poskrbel novinec v prvi italijanski ligi Cremonese, ki je ugnal Milan Luke Modrića.
V ponedeljek bo Udinese, ki ima za zdaj v ekipi še Sandija Lovrića in Davida Pejičića, gostil Verono, Inter, ki je pred kratkim zvezno vrsto okrepil z Andyjem Dioufom iz Lensa za 20 milijonov evrov, pa Torino.
* Izidi 1. kroga Serie A:
- sobota, 23. avgust:
Genoa - Lecce 0:0
Sassuolo - Napoli 0:2 (0:1)
Milan - Cremonese 1:2 (1:1)
Roma - Bologna 1:0 (0:0)
- nedelja, 24. avgust:
Como - Lazio 2:0 (0:0)
Cagliari - Fiorentina 1:1 (0:0)
Atalanta - Pisa 1:1 (0:1)
(Žana Jevšenaka ni bilo v ekipi Pise)
Juventus - Parma 2:0 (0:0)
(Tjaš Begić ni igral za Parmo)
- ponedeljek, 25. avgust:
18.30 Udinese - Verona
20.45 Inter - Torino
