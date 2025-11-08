Svetli način
Nogomet

Juve proti mestnim tekmecem vknjižil še četrti remi v prvenstvu

Torino, 08. 11. 2025 20.12 | Posodobljeno pred eno minuto

Nogometaši Juventusa so v 11. krogu italijanskega prvenstva gostili Torino. Kljub terenski premoči niso uspeli iztržiti zmage proti mestnemu tekmecu, na obračunu zadetkov nismo videli. Na prvem mestu lestvice ostaja Napoli pred točkovno izenačenimi Interjem, Milanom in Romo, Juve s tremi točkami zaostanka zaseda peto mesto.

Juventus - Torino
Juventus - Torino FOTO: Profimedia

Stara dama nadaljuje z zbiranjem neodločenih izidov. Po torkovem remiju proti Sportingu v Ligi prvakov se je tokrat brez zmagovalca razšla s Torinom in tako vknjižila že četrti remi v letošnji sezoni italijanskega prvenstva.

Juventus je bil sicer v mestnem derbiju nevarnejši tekmec, vendar premoči ni uspel kronati in zatresti mreže Torina. Z obrambami se je izkazal vratar gostov Alberto Palleari, ki je bil tudi najbolje ocenjen posameznik obračuna.

Juventus - Torino
Juventus - Torino FOTO: Profimedia

Juventus je na enajstih tekmah prvenstva sedaj pri petih zmagah, štirih remijih in dveh porazih ter z 19 točkami zaseda peto mesto. Dve zaostaja za točkovno izenačenimi Interjem, Milanom in Romo, točko več pa za vodilnim Napolijem.

Como - Cagliari
Como - Cagliari FOTO: Profimedia

Zadetkov nismo videli niti na prvih dveh sobotnih tekmah. Z izidom 0:0 sta se razšla tako Como in Cagliari kot tudi Lecce in Verona. 

Como je z 18 točkami na sedmem mestu lestvice, Cagliari in Lecce sta z desetimi na 14. oziroma 15., Verona pa je s šestimi točkami predzadnja, za njo je le še Fiorentina. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

* Izidi, 11. krog Serie A:

- petek, 7. november:

Pisa - Cremonese 1:0 (0:0)

- sobota, 8. november:

Como - Cagliari 0:0

Lecce - Verona 0:0

Juventus - Torino 0:0

20.45 Parma - Milan

