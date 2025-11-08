Juve proti mestnim tekmecem vknjižil še četrti remi v prvenstvu

Stara dama nadaljuje z zbiranjem neodločenih izidov. Po torkovem remiju proti Sportingu v Ligi prvakov se je tokrat brez zmagovalca razšla s Torinom in tako vknjižila že četrti remi v letošnji sezoni italijanskega prvenstva.
Juventus je bil sicer v mestnem derbiju nevarnejši tekmec, vendar premoči ni uspel kronati in zatresti mreže Torina. Z obrambami se je izkazal vratar gostov Alberto Palleari, ki je bil tudi najbolje ocenjen posameznik obračuna.
Juventus je na enajstih tekmah prvenstva sedaj pri petih zmagah, štirih remijih in dveh porazih ter z 19 točkami zaseda peto mesto. Dve zaostaja za točkovno izenačenimi Interjem, Milanom in Romo, točko več pa za vodilnim Napolijem.
Zadetkov nismo videli niti na prvih dveh sobotnih tekmah. Z izidom 0:0 sta se razšla tako Como in Cagliari kot tudi Lecce in Verona.
Como je z 18 točkami na sedmem mestu lestvice, Cagliari in Lecce sta z desetimi na 14. oziroma 15., Verona pa je s šestimi točkami predzadnja, za njo je le še Fiorentina.
* Izidi, 11. krog Serie A:
- petek, 7. november:
Pisa - Cremonese 1:0 (0:0)
- sobota, 8. november:
Como - Cagliari 0:0
Lecce - Verona 0:0
Juventus - Torino 0:0
20.45 Parma - Milan
