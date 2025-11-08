Juve proti mestnim tekmecem vknjižil še četrti remi v prvenstvu

Stara dama nadaljuje z zbiranjem neodločenih izidov. Po torkovem remiju proti Sportingu v Ligi prvakov se je tokrat brez zmagovalca razšla s Torinom in tako vknjižila že četrti remi v letošnji sezoni italijanskega prvenstva.

Juventus je bil sicer v mestnem derbiju nevarnejši tekmec, vendar premoči ni uspel kronati in zatresti mreže Torina. Z obrambami se je izkazal vratar gostov Alberto Palleari, ki je bil tudi najbolje ocenjen posameznik obračuna.