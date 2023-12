Udinese devetič v sezoni do remija

Nogometaši iz Vidma so devetič remizirali v italijanskem prvenstvu. Na dvoboju 14. kroga so bili tik pred zmago proti tekmecem iz Verone, ki so izenačujoči gol za končni izid 3:3 dosegli v šesti minuti sodnikovega podaljška. Udinese je na dosedanjih tekmah dosegel le eno zmago, v začetku novembra je na San Siru premagal Milan z 1:0.

Udinese - Verona FOTO: Sofascore.com Za ekipo iz Vidma je od 66. minute igral slovenski reprezentant Sandi Lovrić. Jaka Bijol je poškodovan, Davida Pejičića pa ni bilo v kadru Udineseja. Za gostitelje je dva gola dosegel Lorenzo Lucca, prvega v 30., drugega v 72. minuti, prvi gol pa je zabil Christian Kabasele (16.). Za nogometaše iz Verone so zadeli Milan Đurić (37.), Cyril Ngonge (61.) in Thomas Henry (90+6.). Danes sta bili še dve tekmi. Na prvi sta se Lecce in Bologna razšla z neodločenim izidom 1:1, medtem ko je Fiorentina zanesljivo premagala zadnjeuvrščeno Salernitano s 3:0.

Juventus je v petek zmagal v Monzi z 2:1 in po nepolnem krogu zasedel vrh razpredelnice. V soboto sta se Genoa in Empoli razšla z 1:1, Lazio je doma premagal Cagliari z 1:0, Milan pa Frosinone s 3:1. V ponedeljek bo še zadnja tekma 14. kroga med Torinom in Atalanto iz Bergama.



Izidi, 14. krog:

Monza - Juventus 1:2 (0:1)

Carboni 21.; Rabiot 12., Gatti 94.

Dušan Vlahović je v 11. minuti zgrešil 11-m. Genoa - Empoli 1:1 (1:0)

Malinovsky 37.; Cancellieri 67.

(Lovra Štubljarja ni bilo v ekipi Empolija) Lazio - Cagliari 1:0 (1:0)

Pedro 8.

RK: Makoumbou 27./Cagliari Milan - Frosinone 3:1 (1:0)

Jović 43., Pulišić 50., Tomori 74.; Brescianini 82.

(Matjaža Kamenšek-Pahiča ni bilo v ekipi Frosinoneja)



Lecce - Bologna 1:1 (0:0)

Piccoli 99.; Lykogiannis 68. Fiorentina - Salernitana 3:0 (2:0)

Beltran 6., Sottil 18., Bonaventura 56. Udinese - Verona 3:3 (2:1)

Kabasele 16., Lucca 30., 72.; Đurić 37., Ngonge 61., Henry 97.

Kabasele 16., Lucca 30., 72.; Đurić 37., Ngonge 61., Henry 97.

(Sandi Lovrić je v igro za Udinese vstopil v 66. minuti, Jaka Bijol zaradi poškodbe ni igral za Udinese, Davida Pejičića ni bilo v ekipi Udineseja).