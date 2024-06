Udinese po zmagi proti Frosinoneju ostal med italijansko elito

Videmčani, pri katerih je Bijol odigral celo tekmo, Lovrića (poškodba) in Pejičića pa ni bilo v kadru, so sezono končali s 37 osvojenimi točkami na 15. mestu.

Slavili so šestič v sezoni. Ob tem so kar 19-krat remizirali, izgubili pa so 13 tekem. Manj zmag v sezoni je zbrala le že dlje časa odpisana Salernitana (2).

Udinese je dolgo iskal odrešujoči zadetek proti Frosinoneju, ki ga je nato v 76. minuti dosegel Keinan Davis. Še pozneje se je izpada rešil Empoli, ki je po zmagi Udineseja potreboval svojo zmago proti Romi. To je dosegel v tretji minuti sodnikovega dodatka drugega polčasa, ko je za 2:1 ter za delirij na stadionu Carlo Castellani poskrbel M'Baye Niang.

Ob Salernitani in Frosinoneju bo v drugem rangu igral še Sassuolo. Ta je danes igral 1:1 proti Laziu, a že pred zadnjim krogom ni imel možnosti za obstanek.

Na tekmi med Verono in Interjem iz Milana je bilo 2:2. Črno-modri so si že pred časom zagotovili naslov prvaka, po 38 krogih pa so zbrali 94 točk oziroma 19 več od mestnega tekmeca Milana.

Pri vrhu je drevi Atalanta s 3:0 premagala Torino in bo imela v edini preostali, sicer zaostali tekmi, ki bo 2. junija, priložnost, da se zavihti na tretje mesto pred Juventus (71 točk). Nogometaši iz Bergama, ki so ta teden osvojili evropsko ligo, imajo 69 točk.