Inter zanesljivo do treh točk proti Empoliju

Nogometaši milanskega Interja so v 21. krogu italijanske Serie A gostili Empoli in slavili zmago z 3:1. V prvem polčasu so se gostje še uspešno branili, v drugem pa so neroazzuri okronali premoč na zelenici in trikrat zatresli mrežo Empolija. Inter se je s tem utrdil na drugem mestu prvenstvene lestvice, za vodilnim Napolijem je približal na tri točke.