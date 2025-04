Napoli za petami Interju, Roma premagala Verono

Eldor Šomurodov in Daniele Ghilardi

Na prvi današnji tekmi je Como v gosteh ugnal Lecce s 3:0, Assane Diao je bil dvakratni strelec proti ekipi, ki za zdaj še drži tisto želeno 17. mesto. V večerni tekmi je Roma gostila Verono in slavila z 1:0. Eldor Šomurodov je bil edini strelec.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V nedeljo bo najprej Empoli gostil Venezio Domna Črnigoja, oba se krčevito borita za obstanek, ob že omenjenem obračunu Bologne in Interja pa bosta igrala še Milan in Atalanta.

Ponedeljkov program bo odprl obračun Torina in Udineseja z Jako Bijolom in Sandijem Lovrićem, sledili pa bodo še obračuni Cagliari - Fiorentina, Genoa - Lazio in Parma - Juventus.