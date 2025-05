Preobrat Milana v Genovi

Milan je kljub zmagi ostal na devetem mestu, za osmo Fiorentino ima dve točki zaostanka. Genoa je 13., a so lahko pri najstarejšem klubu na Apeninskem polotoku s sezono zelo zadovoljni, saj so glavni cilj – obstanek med elito – dosegli že nekaj krogov nazaj.

V Serie A bodo sicer do konca sezone vse oči uprte v boj za naslov prvaka, ki ga bijeta Napoli in Inter. Neapeljčani imajo zahvaljujoč zaporednima porazoma Interja v 33. in 34. krogu proti Bologni oziroma Roma tri točke naskoka. Do konca imata oba kluba še tri tekme. Če se zgodi, da bosta sezono končala točkovno poravnana, bo o naslovu odločala dodatna tekma.