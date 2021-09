Napoli s peto zaporedno zmago ostaja na vrhu lestvice

Napoli je v Genovi že po prvem polčasu vodil z 2:0, potem ko je v 10. minuti zadel Victor Osimhen, v 39. pa je izid povišal Fabian Ruiz. Pri obeh zadetkih je podal Lorenzo Insigne. V drugem polčasu pa se je dvakrat v vlogi podajalca znašel Hirving Lozano, Osimhen v 50. s svojim drugim golom na tekmi in Piotr Zielinski v 59. minuti pa sta potrdila zanesljivo zmago.

Torino je gostil Lazio in povedel v 76. minuti z golom Marka Pjace, v sodniškem dodatku pa je pri gostih najstrožjo kazen unovčil Ciro Immobile, s šestimi goli prvi strelec italijanske lige.

V sredo so nogometaši Empolija prišli do svoje druge zmage, potem ko so slavili na gostovanju pri Cagliariju z 2:0. Med strelce se je vpisal tudi Leo Štulac. Venezia pa je na gostovanju pri Milanu izgubila z 0:2. Milan je gostil Venezio in zmagal z 2:0, Salernitana in Verona sta igrali 2:2, Juventus pa je v gosteh premagal Spezio s 3:2.

Že v torek so nogometaši milanskega Interja v gosteh ugnali Fiorentino s 3:1 in se vsaj začasno povzpeli na vrh lestvice. Atalanta je doma premagala Sassuolo z 2:1, obračun Bologne in Genoe pa se je končal z 2:2.

Po 5. krogu je na vrhu Napoli s 15 točkami, sledita pa Inter in Milan s po 13. Na začelju so Venezia, Cagliari in Salernitana s tremi, dvema oziroma eno točko.