Inter z zmago na +13, remi Juventusa v Firencah

Vodilno moštvo Serie A, milanski Inter, je v 33. krogu gostilo Verono. Milančani so zmagali (1 : 0), gol odločitve je dosegel Mattero Darmian v drugem polčasu. Inter ima 13 točk prednosti pred Juventusom in AC Milanom. Juventus je gostoval pri Fiorentini in se v Torino vrača s točko (1 : 1).

icon-expand Dvoboj Giangiacoma Magnanija in Romeluja Lukakuja. FOTO: AP Milanski Inter je na dobri poti do osvojitve naslova državnega prvaka. Po 33. krogu imajo črno-modri 13 točk prednosti pred prvim zasledovalcem in mestnim tekmecem AC Milanom (odigral je tekmo manj). Inter je zbral 79 točk, AC Milani in Juventus jih imata 66. Trener Antonio Conte je ob gostovanju Verone na igrišče poslal naslednjo enajsterico s kapetanom in vratarjem Samirjem Handanovićem na čelu: Alessandro Bastoni, Stefan De Vrij, Milan Skriniar, Ivan Perišić, Christian Eriksen, Marcelo Brozović, Nicolo Barella, Achraf Hakimi, Lautaro Martinez, Romelu Lukaku. Prvi polčas je minil brez golov, najlepšo priložnost so imeli gostje v 26. minuti, ko je prvi strel Handanović ubranil, naslednji pa je zletel malce mimo vrat. Odločitev je padla v 76. minuti, ko je odločilni gol dosegel Matteo Darmian.Ta je v igro vstopil dobrih deset minut prej, v 65. minuti, ko je zamenjal Ivana Perišića. icon-link Statistika tekme Inter -Verona FOTO: Sofascore.com Juventus se je po prvem polčasu tekme proti Fiorentini znašel v rezultatskem zaostanku. Erick Pulgar je v 21. minuti zadel vratnico, nato pa je po igri Adriena Rabiota z roko glavni sodnik dosodil enajstmetrovko (s pomočjo tehnologije VAR) v 28. minuti. Uspešno jo je izvedel Dušan Vlahović. Na začetku drugega polčasa je Pirlo opravil menjavo, namesto Dybale je vstopil Alvaro Morata in izid takoj izenačil v 46. minuti, kar je bil tudi končni izid srečanja. Na prvi tekmi dneva je Udinese v gosteh s 4 : 2 premagal Benevento. Gostje so vodili že po prvem polčasu (1 : 2). icon-link Statistika tekme Fiorentina - Juventus FOTO: Sofascore.com Izidi nedeljskih tekem:

Benevento – Udinese 2 : 4 (1 : 2)

Viola 34., Lapadula 83.; Molina 4., Arslan 31., Stryger Larsen 49., Braaf 73. Fiorentina – Juventus 1 : 1 (1 : 0)

Vlahović 28.; Morata 46. Inter Milano – Hellas Verona1 : 0(0 : 0)

Darmian 76. Cagliari – Roma -:- Atalanta – Bologna -:-