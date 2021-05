Inter z visoko zmago zaključil šampionsko sezono

Zanimivejše dogajanje se obeta v večernih urah. Atalanta Josipa Iličića si je ne glede na razplet drevišnjega dvoboja z AC Milanom v prihodnji sezoni že zagotovila nastop v Uefini Ligi prvakov, za zadnji dve prosti mesti v tem tekmovanju pa se potegujejo Napoli, AC Milan in Juventus. Zasedbi iz Neaplja in Milana imata točko več od ekipe iz Torina, ki je v sredo – po zmagi nad Atalanto iz Bergama – osvojila italijanski pokal.

Za Milančane so gole dosegli Ashley Young (8.), Christian Eriksen (44.), Lautaro Martinez (55./11 m), Ivan Perišić (64.) in Romelu Lukaku (72.), za Videmčane pa Roberto Pereyra (79./11 m). Tekmo si je ogledalo tisoč "izbrancev", 4000 privržencev Interja pa se je na poslovilni tekmi v tej sezoni zbralo pred stadionom San Siro.

Pari drevišnjih tekem zadnjega kroga, ki se bodo začele ob 20.45, so Atalanta – AC Milan, Bologna – Juventus, Napoli – Verona, Sassuolo – Lazio, Spezia – Roma in Torino – Benevento.

Petouvrščena ekipa v serie A bo nastopila v evropski ligi. Nastop v tem tekmovanju si je že zagotovil šestouvrščeni Lazio, za sedmo mesto, ki prinaša kvalifikacije v evropski konferenčni ligi, pa sta kandidata Roma in Sassuolo.

V soboto so bile na sporedu tri tekme. Genoa je v gosteh premagala Cagliari z 1:0, slovenski reprezentant Miha Zajc pa je za zasedbo iz Genove igral od 57. minute naprej. Crotone in Fiorentina sta se razšla brez golov, Sampdoria pa je premagala Parmo s 3:0. Slovenski reprezentant Jasmin Kurtić ni bil v kadru ekipe iz Parme, ki je – tako kot Benevento in Crotone – izpadla iz Serie A.