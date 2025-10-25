Napoli do pomembne zmage proti Interju, Atalanta Cremono zapušča zgolj s točko

Nogometaši Napolija so v osmem krogu italijanskega prvenstva gostili Inter in proti Milančanom prišli do pomembne zmage. Lanske podprvake so premagali s 3:1 in tudi skočili na vrh prvenstvene lestvice, a za zmago so plačali visok davek. Nekaj časa namreč ne bodo mogli računati na Kevina De Bruyneja, ki si je ob izvajanju enajstmetrovke poškodoval zadnjo stegensko mišico. S točkovnim izkupičkom pa znova ne morejo biti zadovoljni pri Atalanti, ki je še šestič remizirala, tokrat proti Cremoneseju.

Napoli je proti Interju prišel do treh točk FOTO: Profimedia icon-expand

Obračun med prvim in drugim moštvom iz lanske sezone italijanskega prvenstva so bolje začeli Neapeljčani. Tekma se je v korist domačih popolnoma prevesila v 28. minuti, ko je v kazenskem prostoru ob Henrikhu Mkhitaryanu padel Giovanni Di Lorenzo, glavni sodnik pa je ob tem pokazal na belo piko.

Kevin de Bruyne je po uspešno izvedeni enajstmetrovki v bolečinah zapustil zelenico. FOTO: Profimedia icon-expand

Enajstmetrovko je zanesljivo izvedel Kevin De Bruyne in poskrbel za vodstvo Napolija, vendar se je pri strelu poškodoval. Belgijec se je takoj prijel za zadnjo stegensko mišico in v bolečinah zapustil zelenico.

Število poškodovanih igralcev pri Napoliju je po poškodbi De Bruyneja naraslo na sedem. Poleg Belgijca Neapeljčani pogrešajo še Romeluja Lukakuja, Amira Rrahmanija, Stanislava Lobotko, Rasmusa Hojlunda ter vratarja Alexa Mereta in Nikito Continija.

Poškodba de Bruyneja pa ni zmedla že tako zdesetkanih Neapeljčanov, ki so v začetku drugega polčasa svojo prednost podvojili. Leonardo Spinazzola je opazil utekanje Scotta McTominayja in mu odlično podal pred kazenski prostor, Škot pa je z izjemno natančnim strelom matiral nemočnega Yanna Sommerja.

Spinazzola in McTominay sta uspešno sodelovala pri drugem zadetku Napolija. FOTO: Profimedia icon-expand

Prejeti zadetek je nekoliko spodbudil nogometaše Interja, kar se je nato odražalo tudi na semaforju. Alessandro Buongiorno je v kazenskem prostoru igral z roko in po pregledu posnetka je glavni sodnik dosodil enajstmetrovko za goste. Strel z bele pike je uspešno izvedel Hakan Calhanoglu in v 59. minuti nerazzurrom znova vlil nekaj upanja.

A ne za dolgo. Le nekaj minut kasneje so si gostje privoščili veliko napako v obrambi. Po metu iz avta je do žoge prišel Frank Anguissa, ki se je spretno prebil do kazenskega prostora in proti štirim branilcem Interja dosegel še tretji zadetek za domače.

Statistika tekme Napoli vs Inter FOTO: Sofascore.com icon-expand

Nov udarec pa je v Cremoni utrpela Atalanta, ki sicer ostaja neporažena, a je na osmi tekmi italijanskega prvenstva še šestič zgolj remizirala. Čeprav so bili proti Cremoneseju zlasti v drugem polčasu precej nevarnejši tekmec, so gostje prvi prišli do zadetka; v 78. minuti je Bergamasche šokiral Jamie Vardy. Dobrih pet minut kasneje je izenačil Marco Brescianini in s končnim izidom 1:1 Atalanti zagotovil točko. Relja Obrić pri Atalanti priložnosti za igro ni dobil.

Atalanta le remizirala s Cremonesejem FOTO: Profimedia icon-expand

V preostalih sobotnih tekmah je Parma doma remizirala s Comom, Tjaš Begić pri domači zasedbi ni dobil priložnosti za igro. Udinese Sandija Lovrića pa je bil s 3:2 boljši od Lecceja, slovenski reprezentant je ostal na klopi. Že v petek pa sta se udarila do osmega kroga vodilni Milan in Pisa, rossoneri pa so prišli le do točke.

Po spodrsljaju Milana se je na prvo mesto prvenstvene lestvice z 18 točkami prebil Napoli, ki ima eno točko prednost pred Milanom in tri pred Interjem. Četrto mesto s tremi točkami zaostanka ob tekmi manj zaseda Roma, Rimljani pa bi se lahko z nedeljsko zmago proti Sassuolu zavihteli na sam vrh. V nedeljo bo na potezi tudi petouvrščena Bologna, ki ima na svojem računu 13 točk, prav toliko jih ima ob tekmi več tudi Como. Sedmo mesto zaseda Atalanta z 12, sledi Juventus, ki se bo v nedeljo pomeril z Laziem.

