Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Napoli do pomembne zmage proti Interju, Atalanta Cremono zapušča zgolj s točko

Ljubljana, 25. 10. 2025 20.10 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Ž.Ž.
Komentarji
0

Nogometaši Napolija so v osmem krogu italijanskega prvenstva gostili Inter in proti Milančanom prišli do pomembne zmage. Lanske podprvake so premagali s 3:1 in tudi skočili na vrh prvenstvene lestvice, a za zmago so plačali visok davek. Nekaj časa namreč ne bodo mogli računati na Kevina De Bruyneja, ki si je ob izvajanju enajstmetrovke poškodoval zadnjo stegensko mišico. S točkovnim izkupičkom pa znova ne morejo biti zadovoljni pri Atalanti, ki je še šestič remizirala, tokrat proti Cremoneseju.

Napoli je proti Interju prišel do treh točk
Napoli je proti Interju prišel do treh točk FOTO: Profimedia

Obračun med prvim in drugim moštvom iz lanske sezone italijanskega prvenstva so bolje začeli Neapeljčani. Tekma se je v korist domačih popolnoma prevesila v 28. minuti, ko je v kazenskem prostoru ob Henrikhu Mkhitaryanu padel Giovanni Di Lorenzo, glavni sodnik pa je ob tem pokazal na belo piko. 

Kevin de Bruyne je po uspešno izvedeni enajstmetrovki v bolečinah zapustil zelenico.
Kevin de Bruyne je po uspešno izvedeni enajstmetrovki v bolečinah zapustil zelenico. FOTO: Profimedia

Enajstmetrovko je zanesljivo izvedel Kevin De Bruyne in poskrbel za vodstvo Napolija, vendar se je pri strelu poškodoval. Belgijec se je takoj prijel za zadnjo stegensko mišico in v bolečinah zapustil zelenico.

Število poškodovanih igralcev pri Napoliju je po poškodbi De Bruyneja naraslo na sedem. Poleg Belgijca Neapeljčani pogrešajo še Romeluja Lukakuja, Amira Rrahmanija, Stanislava Lobotko, Rasmusa Hojlunda ter vratarja Alexa Mereta in Nikito Continija.

Poškodba de Bruyneja pa ni zmedla že tako zdesetkanih Neapeljčanov, ki so v začetku drugega polčasa svojo prednost podvojili. Leonardo Spinazzola je opazil utekanje Scotta McTominayja in mu odlično podal pred kazenski prostor, Škot pa je z izjemno natančnim strelom matiral nemočnega Yanna Sommerja.

Spinazzola in McTominay sta uspešno sodelovala pri drugem zadetku Napolija.
Spinazzola in McTominay sta uspešno sodelovala pri drugem zadetku Napolija. FOTO: Profimedia

Prejeti zadetek je nekoliko spodbudil nogometaše Interja, kar se je nato odražalo tudi na semaforju. Alessandro Buongiorno je v kazenskem prostoru igral z roko in po pregledu posnetka je glavni sodnik dosodil enajstmetrovko za goste. Strel z bele pike je uspešno izvedel Hakan Calhanoglu in v 59. minuti nerazzurrom znova vlil nekaj upanja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

A ne za dolgo. Le nekaj minut kasneje so si gostje privoščili veliko napako v obrambi. Po metu iz avta je do žoge prišel Frank Anguissa, ki se je spretno prebil do kazenskega prostora in proti štirim branilcem Interja dosegel še tretji zadetek za domače.

Statistika tekme Napoli vs Inter
Statistika tekme Napoli vs Inter FOTO: Sofascore.com

Nov udarec pa je v Cremoni utrpela Atalanta, ki sicer ostaja neporažena, a je na osmi tekmi italijanskega prvenstva še šestič zgolj remizirala. Čeprav so bili proti Cremoneseju zlasti v drugem polčasu precej nevarnejši tekmec, so gostje prvi prišli do zadetka; v 78. minuti je Bergamasche šokiral Jamie Vardy. Dobrih pet minut kasneje je izenačil Marco Brescianini in s končnim izidom 1:1 Atalanti zagotovil točko. 

Relja Obrić pri Atalanti priložnosti za igro ni dobil.

Atalanta le remizirala s Cremonesejem
Atalanta le remizirala s Cremonesejem FOTO: Profimedia

V preostalih sobotnih tekmah je Parma doma remizirala s Comom, Tjaš Begić pri domači zasedbi ni dobil priložnosti za igro. Udinese Sandija Lovrića pa je bil s 3:2 boljši od Lecceja, slovenski reprezentant je ostal na klopi.

Že v petek pa sta se udarila do osmega kroga vodilni Milan in Pisa, rossoneri pa so prišli le do točke.

Preberi še Le točka visokoletečega Milana proti Pisi

Po spodrsljaju Milana se je na prvo mesto prvenstvene lestvice z 18 točkami prebil Napoli, ki ima eno točko prednost pred Milanom in tri pred Interjem. Četrto mesto s tremi točkami zaostanka ob tekmi manj zaseda Roma, Rimljani pa bi se lahko z nedeljsko zmago proti Sassuolu zavihteli na sam vrh. 

V nedeljo bo na potezi tudi petouvrščena Bologna, ki ima na svojem računu 13 točk, prav toliko jih ima ob tekmi več tudi Como. Sedmo mesto zaseda Atalanta z 12, sledi Juventus, ki se bo v nedeljo pomeril z Laziem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

* Izidi 8. kroga Serie A

Milan - Pisa 2:2 (1:0)

Parma - Como 0:0
(Tjaš Begić ni igral za Parmo)

Udinese - Lecce 3:2 (2:0)
(Sandi Lovrić ni igral za Udinese)

Napoli - Inter 3:1 (1:0)

Cremonese - Atalanta 1:1 (0:0)
(Relja Obrić ni igral za Atalanto)

nogomet serie a inter napoli
Naslednji članek

Šeško s podajo prispeval svoj delež k tretji zaporedni zmagi rdečih vragov

Naslednji članek

Hakimi in Doue zadela za zmago PSG-ja proti Brestu

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306