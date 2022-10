Šerif Tiraspol dva dni pred obračunom z Unitedom ostal brez trenerja

Šerif Tiraspol je sicer še vedno vodilno moštvo moldavske lige, nedeljski poraz je bil ob treh neodločenih izidih njegov prvi. Večkratni moldavski prvaki nastopajo tudi v Ligi Evropa, v kateri so na štirih tekmah le enkrat zmagali. V prvem krogu so namreč s 3:0 premagali Omonio Nicosio. V skupini E so tako s tremi točkami zaenkrat za Real Socidadom in Manchester Unitedom na tretjem mestu. Šerif se bo prav v četrtek še drugič v skupinskem delu pomeril z Unitedom, ki je prvo tekmo dobil z 2:0. Tekmo boste lahko od 20.40 dalje v živo gledali na Kanalu A in VOYO.