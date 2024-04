Serija o Čeferinovem boju s snovalci superlige nominirana za emmyja

Applova dokumentarna serija je nominirana v kategorijah za izstopajoče posebne učinke in izstopajoči dokumentarec.

Serija med drugim govori o odnosu med predsednikom Evropske nogometne zveze Aleksandrom Čeferinom in predsednikom Juventusa Andreo Agnellijem, čigar prijateljstvo je razpadlo, potem ko so se pojavili načrti za ustanovitev superlige.

Od 12 klubov, ki so leta 2021 napovedali ustanovitev lige, jih je po pritisku Uefe in nasprotovanju navijačev ter politikov devet v nekaj dneh odstopilo od projekta. Ostali so le Real Madrid, Barcelona in Juventus, ki še vedno zagovarjajo projekt. Uefa vztraja, da je snovalcem tega tekmovanja mar zgolj za lastne žepe in za rešitev težav, ki so si jih ustvarili s prekomernim trošenjem v preteklosti.