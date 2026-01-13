Šeška bo (vsaj) do konca sezone vodil Carrick

Po tem, ko je po odhodu Rubena Amorima Manchester United na dveh tekmah vodil Darren Fletcher, je angleški nogometni velikan našel trenersko rešitev do konca sezone. Čeprav so angleški mediji omenjali, da bi drugič na klop rdečih vragov utegnil sesti Ole Gunnar Solskjaer, se je vodstvo kluba odločilo za Michaela Carricka. 44-letni nekdanji vezist je sicer ekipo začasno že vodil novembra leta 2022. Takrat je na klop sedel po odhodu prav Solskjaerja in je ekipo popeljal do zmag proti Villarrealu ter Arsenalu, nato pa ga je nasledil Ralf Rangnick.

Zadnje tri sezone je v angleški drugi ligi vodil Middlesbrough, potem ko je lani prvenstvo zaključil na 10. mestu, pa je bil odpuščen. Zdaj se Carrick vrača na Old Trafford, Benjamina Šeška in soigralce pa bo prvič vodil že ta konec tedna na mestnem derbiju proti Manchester Cityju.