Nogomet

Šeška bo (vsaj) do konca sezone vodil Carrick

Manchester, 13. 01. 2026 14.02 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
T.V.
Michael Carrick je proti Villarrealu uspešno debitiral v vlogi glavnega trenerja

Vodstvo angleškega nogometnega velikana Manchester United se je odločilo, kdo bo (začasno) zamenjal odstavljenega Rubena Amorima. Vsaj do konca sezone bo rdeče vrage vodil njihov nekdanji vezist Michael Carrick, ki je z ekipo iz Old Trafforda leta 2008 tudi osvojil Ligo prvakov.

Michael Carrick (levo) se vrača na Old Trafford.
Michael Carrick (levo) se vrača na Old Trafford.
FOTO: AP

Po tem, ko je po odhodu Rubena Amorima Manchester United na dveh tekmah vodil Darren Fletcher, je angleški nogometni velikan našel trenersko rešitev do konca sezone. Čeprav so angleški mediji omenjali, da bi drugič na klop rdečih vragov utegnil sesti Ole Gunnar Solskjaer, se je vodstvo kluba odločilo za Michaela Carricka. 44-letni nekdanji vezist je sicer ekipo začasno že vodil novembra leta 2022. Takrat je na klop sedel po odhodu prav Solskjaerja in je ekipo popeljal do zmag proti Villarrealu ter Arsenalu, nato pa ga je nasledil Ralf Rangnick.

Zadnje tri sezone je v angleški drugi ligi vodil Middlesbrough, potem ko je lani prvenstvo zaključil na 10. mestu, pa je bil odpuščen. Zdaj se Carrick vrača na Old Trafford, Benjamina Šeška in soigralce pa bo prvič vodil že ta konec tedna na mestnem derbiju proti Manchester Cityju.

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
