Šeška 'le' še uspešen zdravniški pregled loči do uradnega podpisa pogodbe

Manchester, 08. 08. 2025 13.50 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , A.V.
8

Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško bo tudi uradno postal član angleškega prvoligaša Manchester Uniteda. Dvaindvajsetletnega napadalca čaka še zdravniški pregled in nato podpis pogodbe, ki ga bo s klubom z Old Trafforda vezala do leta 2030.

Benjamin Šeško s prestopom iz Leipziga v Manchester United postaja slovenski rekorder glede na višino prestopnega zneska. Angleži bodo zanj nemškemu prvoligašu plačali 76,5 milijona evrov, skupna vsota pa lahko z dodatki naraste na 85 milijonov evrov.

Šeško, ki je leta 2019 iz mladinske ekipe Domžal za 2,5 milijona evrov prestopil v Avstrijo k Salzburgu, se je pri severnih sosedih hitro začel uveljavljati v dresu "podružnične" Salzburgove ekipe Liefering, pozneje pa tudi v prvi ekipi Salzburga.

Količina zadetkov in način Šeškove igre sta takrat mnoge spomnila na norveškega strelskega asa Erlinga Haalanda, ta podobnost pa je Slovencu prinesla veliko zanimanja velikih evropskih klubov.

Slovenski reprezentančni napadalec pa se je odločil za odhod v Leipzig, kjer je bil ves čas pod budnim očesom bodočih delodajalcev in tudi njegovih tekmecev iz angleške lige. Ob Newcastlu, ki je v teh dneh tudi ponudil skupno 85 milijonov evrov, se je za Šeška resno zanimal Arsenal, ki pa se je na koncu odločil vložiti 65,8 milijona evrov v 27-letnega Šveda iz Sportinga Lizbone Viktorja Gyökeresa.

turkiz
08. 08. 2025 15.25
Podpisal je, samo pogoj za potrditev pogodbe z Manchester unitedom je da opravi uspešno zdravniški pregled. Jasno je,da se je že v Leipzigu preventivno pregledal....
ODGOVORI
0 0
dule100
08. 08. 2025 15.13
No, pa ne bo samo Dončić! 🤣
ODGOVORI
0 0
pzrc
08. 08. 2025 15.02
+3
Z revščino je končal. NOGOMET...najnižji in najrevnejši sloj ljudi gleda največje bogataše, ki v minuti tekanja po travici pokasirajo več kot oni v celem svojem življenju in potem se ti reveži pretepajo in po.....jajo med seboj zaradi teh bogatašev, ki jim dol visi za to ubogo rajo. Razumi, kdor more.
ODGOVORI
4 1
ELIASMOD
08. 08. 2025 14.55
+2
Ajmooooooooooo šiš💪🏻🔥
ODGOVORI
2 0
Papež
08. 08. 2025 14.52
+0
Izredna novica: pogrnil je zdravniškega zaradi vraščenega nohta :(
ODGOVORI
2 2
a res1
08. 08. 2025 14.39
+1
Ponavadi greš prej na zdravniškega in potem podpišeš. Drugače je pa že všeraj pisalo, da je podpisal...
ODGOVORI
2 1
Pauperes Commilitones
08. 08. 2025 14.22
+4
Kaj niste včeraj pisali, da je že podpisal ?
ODGOVORI
4 0
Z O V
08. 08. 2025 14.47
+0
🤣🤣🤣
ODGOVORI
1 1
