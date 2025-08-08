Šeška 'le' še uspešen zdravniški pregled loči do uradnega podpisa pogodbe

Benjamin Šeško s prestopom iz Leipziga v Manchester United postaja slovenski rekorder glede na višino prestopnega zneska. Angleži bodo zanj nemškemu prvoligašu plačali 76,5 milijona evrov, skupna vsota pa lahko z dodatki naraste na 85 milijonov evrov.
Šeško, ki je leta 2019 iz mladinske ekipe Domžal za 2,5 milijona evrov prestopil v Avstrijo k Salzburgu, se je pri severnih sosedih hitro začel uveljavljati v dresu "podružnične" Salzburgove ekipe Liefering, pozneje pa tudi v prvi ekipi Salzburga.
Količina zadetkov in način Šeškove igre sta takrat mnoge spomnila na norveškega strelskega asa Erlinga Haalanda, ta podobnost pa je Slovencu prinesla veliko zanimanja velikih evropskih klubov.
Slovenski reprezentančni napadalec pa se je odločil za odhod v Leipzig, kjer je bil ves čas pod budnim očesom bodočih delodajalcev in tudi njegovih tekmecev iz angleške lige. Ob Newcastlu, ki je v teh dneh tudi ponudil skupno 85 milijonov evrov, se je za Šeška resno zanimal Arsenal, ki pa se je na koncu odločil vložiti 65,8 milijona evrov v 27-letnega Šveda iz Sportinga Lizbone Viktorja Gyökeresa.
