Šeška 'le' še uspešen zdravniški pregled loči do uradnega podpisa pogodbe

Benjamin Šeško s prestopom iz Leipziga v Manchester United postaja slovenski rekorder glede na višino prestopnega zneska. Angleži bodo zanj nemškemu prvoligašu plačali 76,5 milijona evrov, skupna vsota pa lahko z dodatki naraste na 85 milijonov evrov.

Šeško, ki je leta 2019 iz mladinske ekipe Domžal za 2,5 milijona evrov prestopil v Avstrijo k Salzburgu, se je pri severnih sosedih hitro začel uveljavljati v dresu "podružnične" Salzburgove ekipe Liefering, pozneje pa tudi v prvi ekipi Salzburga.