Nova priložnost za Šeška, a tudi tokrat začenja na klopi

V drugem krogu angleškega prvenstva se Manchester United Benjamina Šeška meri s Fulhamom. Na prvi tekmi so morali rdeči vragi na kultnem Old Traffordu priznati premoč Arsenalu (0:1). Slovenec je v igro vstopil v 65. minuti.
