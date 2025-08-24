Svetli način
Nogomet

Nova priložnost za Šeška, a tudi tokrat začenja na klopi

24. 08. 2025 17.11

N.M.
1

V drugem krogu angleškega prvenstva se Manchester United Benjamina Šeška meri s Fulhamom. Na prvi tekmi so morali rdeči vragi na kultnem Old Traffordu priznati premoč Arsenalu (0:1). Slovenec je v igro vstopil v 65. minuti.

nogomet premier league angleško prvenstvo benjamin šeško manchester united
Vodenje Domžal po odhodu vlagateljev začasno prevzema Darko Birjukov

Leonardo R
24. 08. 2025 17.47
oh lejte, odprto lomentiranje in nobeden ne komentira 😂
