Šeškov frizer dodatno podžgal namigovanja o prestopu v Arsenal

Topničarji to poletje iščejo vrhunskega napadalca, ki bi postavil še zadnji košček v mozaik v lovu na angleški naslov, na katerega čakajo že več kot 20 let. Londonsko zasedbo so po koncu sezone povezovali s številnimi napadalcimi, od Viktorja Gyökeresa do Alexandra Isaka, a za zdaj trener Mikel Arteta še ne more računati na novo napadalno moč.