Šeško bo izpustil ključni tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo

Benjamin Šeško se je poškodoval na zadnji tekmi Manchester Uniteda ob remiju z 2:2 proti Tottenhamu

Po popoldanskem treningu je zdravniška služba slovenske izbrane vrste s strani Manchester Uniteda prejela celotno medicinsko dokumentacijo v zvezi z zdravstvenim stanjem Benjamina Šeška po sobotni poškodbi, vključno s trenutno klinično sliko in opravljenimi preiskavami.

"Žal poškodba v tem trenutku ne omogoča trenažnega procesa. V prihodnjih dneh so v klubu načrtovani dodatni pregledi in začetek zdravljenja, zato Benjamin žal ne bo mogel sodelovati v tokratni reprezentančni akciji," so zapisali pri NZS in mu zaželeli čimprejšnjo vrnitev na zelenice.