Šeško bo izpustil ključni tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo

Po popoldanskem treningu je zdravniška služba slovenske izbrane vrste s strani Manchester Uniteda prejela celotno medicinsko dokumentacijo v zvezi z zdravstvenim stanjem Benjamina Šeška po sobotni poškodbi, vključno s trenutno klinično sliko in opravljenimi preiskavami.
"Žal poškodba v tem trenutku ne omogoča trenažnega procesa. V prihodnjih dneh so v klubu načrtovani dodatni pregledi in začetek zdravljenja, zato Benjamin žal ne bo mogel sodelovati v tokratni reprezentančni akciji," so zapisali pri NZS in mu zaželeli čimprejšnjo vrnitev na zelenice.
Šeško se je poškodoval na sobotni tekmi Premier lige proti Tottenhamu, ko je v igro vstopil v 58. minuti, a ni mogel odigrati do konca. Razburljiv obračun se je končal z rezultatom 2:2.
