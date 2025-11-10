Svetli način
Nogomet

Šeško bo izpustil ključni tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo

Brdo pri Kranju, 10. 11. 2025 21.18 | Posodobljeno pred dvema minutama

Nogometna zveza Slovenije (NZS) je sporočila, da Benjamin Šeško zaradi poškodbe ne bo mogel igrati v zadnjem ciklu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026, ko se bo Slovenija 15. in 18. novembra merila s Kosovom in Švedsko.

Benjamin Šeško se je poškodoval na zadnji tekmi Manchester Uniteda ob remiju z 2:2 proti Tottenhamu
Po popoldanskem treningu je zdravniška služba slovenske izbrane vrste s strani Manchester Uniteda prejela celotno medicinsko dokumentacijo v zvezi z zdravstvenim stanjem Benjamina Šeška po sobotni poškodbi, vključno s trenutno klinično sliko in opravljenimi preiskavami.

"Žal poškodba v tem trenutku ne omogoča trenažnega procesa. V prihodnjih dneh so v klubu načrtovani dodatni pregledi in začetek zdravljenja, zato Benjamin žal ne bo mogel sodelovati v tokratni reprezentančni akciji," so zapisali pri NZS in mu zaželeli čimprejšnjo vrnitev na zelenice.

Šeško se je poškodoval na sobotni tekmi Premier lige proti Tottenhamu, ko je v igro vstopil v 58. minuti, a ni mogel odigrati do konca. Razburljiv obračun se je končal z rezultatom 2:2.

