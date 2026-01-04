Šeško z Unitedom napada obrambo Leedsa, ki ji poveljuje Bijol

Začetni postavi Leedsa in Manchester Uniteda:
Gostujoči strateg Ruben Amorim je imel precej težav s sestavo moštva. Portugalec ni mogel računati na Bruna Fernandesa, Bryana Mbeuma, Amada Dialla, Noussairja Mazraouija, Matthijsa de Ligta, Harryja Maguira, Masona Mounta in Kobbieja Mainooja. Pri domačih so manjkali Joe Rodon, Ethan Ampadu in Daniel James.
Obračuni med Unitedom in Leedsom so bili vselej nekaj posebnega. Tekmeca sta v preteklosti tvorila veliko rivalstvo, ki pa je skozi leta na račun slabših rezultatov Leedsa nekoliko usahnilo.
Angleška rivala se tako v sloviti Premier ligi merita po treh letih, to pa je tudi prvi slovenski dvoboj v zgodovini angleškega prvenstva. Do zdaj v Premier ligi še nikoli ni prišlo do dvoboja med dvema Slovencema na sami tekmi.
Leeds je neporažen na zadnjih šestih tekmah, pavi so v tem obdobju dvakrat remizirali z Liverpoolom in premagali Chelsea. Na drugi strani forma rdečih vragov precej niha, varovanci Amorima so premagali Newcastle, nato pa le remizirali z zadnjim Wolverhamptonom.
Na tej tekmi z Wolvesi je imel nekaj lepih priložnosti Benjamin Šeško, ki pa ni v pravi strelski formi. Svoj zadnji zadetek je dosegel pred tremi meseci proti Sunderlandu. Precej boljše predstave v zadnjih tekmah kaže Jaka Bijol, ki se je vendarle uspel utrditi v obrambi Leedsa.
Razveljavljen zadetek Uniteda
Manchester United je v osmi minuti po izjemnem strelu Matheusa Cunhe zatresel mrežo domačih, toda zadetek je bil zaradi prepovedanega položaja po hitrem postopku razveljavljen.
Izidi, 20. krog Premier lige:
Leeds - Manchester United 0:0* (0:0)
Tottenham - Sunderland -:- (-:-)
Newcastle - Crystal Palace -:- (-:-)
Fulham - Liverpool -:- (-:-)
Everton - Brentford -:- (-:-)
Manchester City - Chelsea -:- (-:-)
Aston Villa - Forest 3:1 (1:0)
Brighton - Burnley 2:0 (1:0)
Wolverhampton - West Ham 3:0 (3:0)
Bournemouth - Arsenal 2:3 (1:1)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.