Šeško z Unitedom napada obrambo Leedsa, ki ji poveljuje Bijol

Gostujoči strateg Ruben Amorim je imel precej težav s sestavo moštva. Portugalec ni mogel računati na Bruna Fernandesa , Bryana Mbeuma , Amada Dialla , Noussairja Mazraouija , Matthijsa de Ligta , Harryja Maguira , Masona Mounta in Kobbieja Mainooja . Pri domačih so manjkali Joe Rodon , Ethan Ampadu in Daniel James .

Obračuni med Unitedom in Leedsom so bili vselej nekaj posebnega. Tekmeca sta v preteklosti tvorila veliko rivalstvo, ki pa je skozi leta na račun slabših rezultatov Leedsa nekoliko usahnilo.

Angleška rivala se tako v sloviti Premier ligi merita po treh letih, to pa je tudi prvi slovenski dvoboj v zgodovini angleškega prvenstva. Do zdaj v Premier ligi še nikoli ni prišlo do dvoboja med dvema Slovencema na sami tekmi.

Leeds je neporažen na zadnjih šestih tekmah, pavi so v tem obdobju dvakrat remizirali z Liverpoolom in premagali Chelsea. Na drugi strani forma rdečih vragov precej niha, varovanci Amorima so premagali Newcastle, nato pa le remizirali z zadnjim Wolverhamptonom.

Na tej tekmi z Wolvesi je imel nekaj lepih priložnosti Benjamin Šeško, ki pa ni v pravi strelski formi. Svoj zadnji zadetek je dosegel pred tremi meseci proti Sunderlandu. Precej boljše predstave v zadnjih tekmah kaže Jaka Bijol, ki se je vendarle uspel utrditi v obrambi Leedsa.