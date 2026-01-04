Naslovnica
Zgodba se razvija

Šeško z Unitedom napada obrambo Leedsa, ki ji poveljuje Bijol

Leeds, 04. 01. 2026 13.39

Avtor:
Simon Valant
Jaka Bijol in Benjamin Šeško

Na Elland Roadu se v okviru 20. kroga angleškega prvenstva merita Leeds in Manchester United, ki sta v preteklosti tvorila veliko rivalstvo. Obračun je poseben tudi za slovenske navijače, saj si prvič nasproti stojita naša reprezentanta Jaka Bijol in Benjamin Šeško. Oba sta tekmo začela od prve minute.

Začetni postavi Leedsa in Manchester Uniteda:

Gostujoči strateg Ruben Amorim je imel precej težav s sestavo moštva. Portugalec ni mogel računati na Bruna Fernandesa, Bryana Mbeuma, Amada Dialla, Noussairja Mazraouija, Matthijsa de Ligta, Harryja Maguira, Masona Mounta in Kobbieja Mainooja. Pri domačih so manjkali Joe Rodon, Ethan Ampadu in Daniel James.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Obračuni med Unitedom in Leedsom so bili vselej nekaj posebnega. Tekmeca sta v preteklosti tvorila veliko rivalstvo, ki pa je skozi leta na račun slabših rezultatov Leedsa nekoliko usahnilo.

Angleška rivala se tako v sloviti Premier ligi merita po treh letih, to pa je tudi prvi slovenski dvoboj v zgodovini angleškega prvenstva. Do zdaj v Premier ligi še nikoli ni prišlo do dvoboja med dvema Slovencema na sami tekmi.

Leeds je neporažen na zadnjih šestih tekmah, pavi so v tem obdobju dvakrat remizirali z Liverpoolom in premagali Chelsea. Na drugi strani forma rdečih vragov precej niha, varovanci Amorima so premagali Newcastle, nato pa le remizirali z zadnjim Wolverhamptonom.

Na tej tekmi z Wolvesi je imel nekaj lepih priložnosti Benjamin Šeško, ki pa ni v pravi strelski formi. Svoj zadnji zadetek je dosegel pred tremi meseci proti Sunderlandu. Precej boljše predstave v zadnjih tekmah kaže Jaka Bijol, ki se je vendarle uspel utrditi v obrambi Leedsa.

Razveljavljen zadetek Uniteda

Manchester United je v osmi minuti po izjemnem strelu Matheusa Cunhe zatresel mrežo domačih, toda zadetek je bil zaradi prepovedanega položaja po hitrem postopku razveljavljen.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izidi, 20. krog Premier lige:

Leeds - Manchester United 0:0* (0:0)

Tottenham - Sunderland -:- (-:-)

Newcastle - Crystal Palace -:- (-:-)

Fulham - Liverpool -:- (-:-)

Everton - Brentford -:- (-:-)

Manchester City - Chelsea -:- (-:-)

Aston Villa - Forest 3:1 (1:0)

Brighton - Burnley 2:0 (1:0)

Wolverhampton - West Ham 3:0 (3:0)

Bournemouth - Arsenal 2:3 (1:1)

nogomet premier liga angleška liga šeško bijol manchester united leeds

Ljudski vrt odprl vrata: Mariborčani zasukali rokave

Panter 63
04. 01. 2026 13.23
Poveljuje Bijol? Kakšni naslov. Nič on ne poveljuje, naj bo srečen da sploh igra.
-1
dinozaver79
04. 01. 2026 13.29
Si gledal kaj zadnje tekme leedsa? Ocitno ne, ker potem bi vedel da je Bijol njihov najboljsi branilec
+1
korcula1
04. 01. 2026 13.20
Danes pa bo Šeško strelec, vsaj 1x
+1
bibaleze
