Napadalec Manchester Uniteda Benjamin Šeško bo zaradi poškodbe kolena več tednov odsoten z igrišča, je o stanju slovenskega reprezentančnega napadalca poročal britanski časnik The Times. Slovenec bo po reprezentančnem premoru izpustil nekaj ključnih tekem Uniteda v premier league.

Benjamin Šeško FOTO: Profimedia icon-expand

Dvaindvajsetletni Radečan se je poškodoval na tekmi angleškega prvenstva proti Tottenhamu, ki se končala z remijem 2:2. Po poškodbi v 85. minuti je moral z igrišča. Zaradi poškodbe bo Benjamin Šeško izpustil odločilni tekmi slovenske reprezentance v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ko se bodo Slovenci merili s Kosovom in Švedsko.

United po reprezentančnem premoru čaka napet niz tekem, ko bodo gostili Everton, nato pa še Crystal Palace, West Ham in se odpravili na stadion Molineux, kjer se bodo pomerili z Wolves Roba Edwardsa. Slovenec se je od poletnega prestopa iz Leipziga v vrednosti z bonusi 85 milijonov evrov soočil s številnimi kritikami, ki mu očitajo, da se ni udomačil pri Unitedu ter v sistemu portugalskega stratega Rubena Amorima ne pridejo do izraza njegove kakovosti.

Britanski mediji ob tem navajajo selektorja slovenske reprezentance Matjaža Keka, da so ga pri Manchester Unitedu "pustili v nevednosti" glede stanja poškodovanega napadalca ter da je zahteval, da se njegovi državi izkaže "večje spoštovanje". Slovenski selektor je po poročanju britanskega Daily Maila grozil, da bo povzročil "diplomatski incident", in bi raje videl, da bi Šeška pregledali njegovi zdravniki. Namesto tega je napadalca, ki si je poškodoval levo koleno, pregledalo zdravniško osebje Uniteda in je ostal na nadaljnjem zdravljenju v Carringtonu.

Ruben Amorim in Benjamin Šeško FOTO: Profimedia icon-expand