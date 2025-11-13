Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Šeško bo zaradi poškodbe kolena več tednov odsoten z igrišča

Manchester, 13. 11. 2025 19.56 | Posodobljeno pred 57 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
1

Napadalec Manchester Uniteda Benjamin Šeško bo zaradi poškodbe kolena več tednov odsoten z igrišča, je o stanju slovenskega reprezentančnega napadalca poročal britanski časnik The Times. Slovenec bo po reprezentančnem premoru izpustil nekaj ključnih tekem Uniteda v premier league.

Benjamin Šeško
Benjamin Šeško FOTO: Profimedia

Dvaindvajsetletni Radečan se je poškodoval na tekmi angleškega prvenstva proti Tottenhamu, ki se končala z remijem 2:2. Po poškodbi v 85. minuti je moral z igrišča.

Zaradi poškodbe bo Benjamin Šeško izpustil odločilni tekmi slovenske reprezentance v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ko se bodo Slovenci merili s Kosovom in Švedsko.

Preberi še Šeško vstopil s klopi in se poškodoval ob dramatičnem remiju Uniteda

United po reprezentančnem premoru čaka napet niz tekem, ko bodo gostili Everton, nato pa še Crystal Palace, West Ham in se odpravili na stadion Molineux, kjer se bodo pomerili z Wolves Roba Edwardsa.

Slovenec se je od poletnega prestopa iz Leipziga v vrednosti z bonusi 85 milijonov evrov soočil s številnimi kritikami, ki mu očitajo, da se ni udomačil pri Unitedu ter v sistemu portugalskega stratega Rubena Amorima ne pridejo do izraza njegove kakovosti.

Preberi še Šeško bo izpustil ključni tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo

Britanski mediji ob tem navajajo selektorja slovenske reprezentance Matjaža Keka, da so ga pri Manchester Unitedu "pustili v nevednosti" glede stanja poškodovanega napadalca ter da je zahteval, da se njegovi državi izkaže "večje spoštovanje".

Slovenski selektor je po poročanju britanskega Daily Maila grozil, da bo povzročil "diplomatski incident", in bi raje videl, da bi Šeška pregledali njegovi zdravniki. Namesto tega je napadalca, ki si je poškodoval levo koleno, pregledalo zdravniško osebje Uniteda in je ostal na nadaljnjem zdravljenju v Carringtonu.

Ruben Amorim in Benjamin Šeško
Ruben Amorim in Benjamin Šeško FOTO: Profimedia

Neimenovani viri so za tabloid navedli, da poškodba ne predstavlja večje težave. Iz Šeškovega kluba so slovenski nogometni zvezi poslali vso ustrezno zdravniško dokumentacijo.

"Zdravniška ekipa slovenske nogometne reprezentance je od Manchester Uniteda prejela celotno zdravniško dokumentacijo o zdravstvenem stanju Benjamina Šeška po poškodbi v soboto, vključno s trenutno klinično sliko in opravljenimi pregledi," je za Daily Mail povedal tiskovni predstavnik zveze.

nogomet manchester united benjamin šeško
Naslednji članek

Haaland nadaljuje strelski niz, Norvežani zelo blizu SP

Naslednji članek

Janža: Če bomo 'jedli travo', bodo tri točke naše

  • bf_24ur_v2-01_01
  • bf_24ur_v2-02_02
  • bf_24ur_v2-03_03
  • bf_24ur_v2-04_04
  • bf_24ur_v2-05_05
  • bf_24ur_v2-06_06
  • bf_24ur_v2-07_07
  • bf_24ur_v2-08_08
  • bf_24ur_v2-09_09
  • bf_24ur_v2-10_10
  • bf_24ur_v2-11_11
  • bf_24ur_v2-12_ok
  • bf_24ur_v2-13_OK-OK
  • bf_24ur_v2-14_ok_ok
  • bf_24ur_v2-15_ok_ok
  • bf_24ur_v2-16_ok_ok
  • bf_24ur_v2-17_ok_ok
  • bf_24ur_v2-18_ok_ok
  • bf_24ur_v2-19_OK_ok
  • bf_24ur_v2-20_20
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
profi
13. 11. 2025 20.59
Diplomat Kek,spet alibi ob slučajnem neuspehu.....spokaj kufere
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330