Šeško brez zadetka v porazu Leipziga, visoka zmaga Bayerja

V tekmi preobratov sta za izbrance trenerja na klopi Leipziga Marca Roseja zadela Madžar Willi Orban (15.) in Norvežan Antonio Nusa (19.), tretji zadetek pa je z avtogolom prispeval francoski branilec Stanley Nsoki (67.). Pri Hoffenheimu sta uvodna gola dosegla Čeh Adam Hložek (17.) in Tom Bischof (50.), za popoln preobrat pa sta v končnici poskrbela Hložek (83.) in Danec Jacob Bruun Larsen (87.).

Prvak iz Leverkusna je ugnal Heidenheim s 5:2. Za zmago Bayerja si največ zaslug lasti češki napadalec Patrik Schick, ki je dosegel hat-trick. Za lekarnarje sta zadela tudi Argentinec Exequiel Palacios in Švicar Granit Xhaka, za goste, ki so tekmo odprli z 2:0, pa Niklas Dorsch in Avstrijec Mathias Honsak.

Še bolj prepričljivi so bili nogometaši Borussie iz Dortmunda, ki so na domačem Westfallnu premagali Freiburg s 4:0. V prvi polovici tekme sta zadela Maximilian Beier in Felix Nmecha, v drugi pa Julian Brandt in Anglež Jamie Gittens.