Nogomet

Trener Uniteda: Odkar sem prišel, je Beni fantastičen

Manchester, 01. 02. 2026 20.17 pred 30 minutami 3 min branja 2

Avtor:
Ž.Ž.
Benjamin Šeško

Slovenski reprezentant Benjamin Šeško je bil glavni junak zmage Manchester Uniteda nad Fulhamom. 22-letni Radečan je v igro vstopil v 74. minuti, ob izidu 2:2 pa je globoko v sodnikovem dodatku na domačem Old Traffordu dosegel zmagoviti gol za rdeče vrage. Po tekmi Šeško veselja ni skrival, nad njim pa je bil navdušen tudi trener Uniteda Michael Carrick.

Benjamin Šeško
Benjamin Šeško
FOTO: Profimedia

Še do 85. minute je na Old Traffordu kazalo na zanesljivo zmago Manchester Uniteda proti Fulhamu. A nato se je vse obrnilo na glavo. Gostje so najprej vodstvo Uniteda znižali na 2:1, nato pa v 91. minuti izid poravnali.

Do pomembnih treh točk pa je domače popeljal Benjamin Šeško. Že takoj po vstopu v igro v 74. minuti je z glavo nastreljal vratnico, v 94. minuti pa je po podaji Bruna Fernandesa zatresel mrežo Bernda Lena ter ob navdušenju soigralcev in domačih navijačev proslavljal tretjo zaporedno zmago Manchester Uniteda.

Preberi še Šeško United popeljal do zmage, City le do točke proti Tottenhamu

"Bilo je neverjetno. Doseči zmagoviti zadetek doma ... O tem sem sanjal, sanjal sem, da bi lahko to storil. Zares je neverjetno," je po tekmi za Sky Sports v prvem odzivu dejal Šeško. "Res sem zelo vesel, da lahko pomagam svoji ekipi in da skupaj nadaljujemo niz zmag."

Odkar je vodenje ekipe prevzel Michael Carrick, Šeško na zelenici preživi precej manj časa, v začetni postavi pa od slovesa Rubena Amorima še ni začel. Prav zato je ta zadetek pomemben tudi z vidika, da si Radečan pridobi zaupanje novega trenerja. Ampak kot pravi, je bil njegov zmagovalni zadetek poglaviten za vse v njegovem moštvu.

"Ne samo zame, pomemben je bil za celotno ekipo, saj smo trenutno res v odličnem zmagovalnem nizu. Upam in verjamem, da bomo trdo delali in ga še podaljšali," se nadeja Šeško.

Od Carrickovega prihoda je United nanizal tri pomembne zmage, najprej so na domačem stadionu z 2:0 pokorili Manchester City, nato s 3:2 na Emiratesu ugnali vodilni Arsenal, zdaj pa so do treh točk prišli tudi proti neugodnemu Fulhamu.

"Trener nam je velikokrat rekel, naj samo igramo in uživamo v igranju za Manchester United. In točno to počnemo. Še ko nimamo žoge, garamo, vsi smo na svojem mestu, dobro pokrivamo prostor. To je to, kar šteje in prinaša dobre rezultate," je prepričan slovenski reprezentant.

Preberi še 'Doseči zadetek za ta klub je nekaj najboljšega, kar se mi lahko zgodi'

"Želimo samo nadaljevati v tem ritmu, se osredotočiti na naše delo, naloge in cilje ter trdo delati. Ostati moramo osredotočeni v vsakem trenutku in to bo vodilo k boljšim rezultatom," je še sklenil 22-letnik.

Benjamin Šeško
Benjamin Šeško
FOTO: Profimedia

Šeškov zadetek je navdušil tudi trenerja Carricka. "Zmaga v zadnjih minutah je najboljši način zmage. Vedno pomeni več, če si zmago zagotoviš v izdihljajih tekme," je izid obračuna za angleški beIN Sports pospremil britanski strateg.

"To je bil velik trenutek za vse nas, še zlasti pa zanj. Res sem zelo vesel za Benija, da mu je uspelo zadeti v ključnem trenutku, to si popolnoma zasluži. Kar se tiče učenja, dela in želje po napredku, je fantastičen, odkar sem prišel," je komentiral uspeh Slovenca.

Benjamin Šeško
Benjamin Šeško
FOTO: Profimedia

"V slačilnici smo bili vsi prezadovoljni, sprejem, ki ga je bil deležen ob prihodu, pove vse. Lepo je, da je prišel do svojega trenutka na Stretford Endu. Ni lepšega mesta, na katerem lahko dosežeš takšen zmagoviti zadetek," je za otoške medije še dodal Carrick.

United se je z novimi tremi točkami povzpel na četrto mesto prvenstvene lestvice. Na prvem mestu vztraja Arsenal, s šestimi točkami zaostanka drugo mesto zaseda City, za tretjo Aston Villo pa rdeči vragi zaostajajo za pet točk. Naslednja težka preizkušnja jih čaka v soboto, ko bodo gostili Tottenham, ta je v 24. krogu remiziral s Cityjem.

nogomet angleško prvenstvo manchester united benjamin šeško michael carrick

Magic-G-spot
01. 02. 2026 21.09
Kako lepo je videt da je zaprl usta nekaterim, ki so ga ze odpisali. Taki zdaj stancajo pod clankom Levice kjer jim mesec zabija avtogole. So zelo blizu 1000 avtogolu, da si ga zabijejo.
Odgovori
0 0
bohinj je zakon
01. 02. 2026 20.58
Šele pride njegov čas. Naj redno zabija gole in bo heroj Junajteda.
Odgovori
+6
6 0
bibaleze
Portal
