Šeško do novega gola, Bayern po popolnem preobratu izgubil

Lepizig je že v prvem polčasu trikrat zabil, domačini pa so zapravili enajstmetrovko in gostom še olajšali delo. V drugem polčasu se je med strelce vpisal še Benjamin Šeško , za častni gol domačih pa je v 59. minuti poskrbel Vincenzo Grifo . V taboru Leipziga je Lois Openda zabil dva gola in prispeval dve asistenci.

Nogometaši Bayerna so na gostovanju pri Heidenheimu ob polčasu vodili z 0:2, med strelce sta se vpisala Harry Kane z 32. golom v sezoni in Serge Gnabry, domačini pa so v drugem delu trikrat zabili in poskrbeli za novo razočaranje med navijači Bavarcev. Serijski nemški prvaki za vodilnim Leverkusnom, ki je na gostovanju pri Union Berlinu slavil z 0:1, zdaj zaostajajo za velikih 16 točk.