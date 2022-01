Šeško 'ekspres': štirje goli v devetih minutah

Salzburg je odigral prijateljsko tekmo z drugoligašem Amstettnom in rdeči biki so zanesljivo zmagali, saj so dosegli pol ducata golov (6:0). Za Salzburžane je bila to prva pripravljalna tekma v letu 2022. Omembe vreden pa je golgeterski niz slovenskega napadalca Benjamina Šeška v vrstah Salzburga.

Izkazal se je s štirimi goli, pa sploh ni odigral cele tekme. Šeško je bil uspešen v 49., 50., 54. in 58. minuti tekme. V igro je vstopil v drugem polčasu in igral do 85. minute. Preostala gola sta dosegla Maurits Kjaergaard in Nicolas Capaldo.