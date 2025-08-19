Arsenal izbral Gyökeresa, United Šeška – prvi vtis govori v prid Slovencu

Na prvi veliki premierligaški preizkušnji sta bila v središču pozornosti Viktor Gyökeres in Benjamin Šeško, nova napadalca Arsenala ter Manchester Uniteda. Medtem ko je Šved na Old Traffordu pokazal veliko truda, a ostal brez konkretnih zaključkov, je slovenski reprezentant kljub omejeni minutaži prinesel več neposredne nevarnosti.

Pimerjava: Benjamin Šeško in Viktor Gyökeres FOTO: Sofascore.com

Gyökeres – trdo delo, a manj konkretnih priložnosti

Viktor Gyökeres je po prestopu iz lizbonskega Sportinga za dobrih 65 milijonov evrov prvič začel za Arsenal in odigral 60 minut ob zmagi nad Unitedom z 1:0, potem pa ga je zamenjal Kai Havertz. Šved je pokazal željo po vplivu na igro, iskal soigralce, kot sta Gabriel Martinelli in Bukayo Saka, in skušal ustvariti priložnosti, a mu je v ključnih trenutkih zmanjkalo natančnosti. Prehitre podaje in neizkoriščene situacije so omejile njegov učinek, Matthijs de Ligt pa je bil v njunem individualnem dvoboju boljši.

Viktor Gyökeres FOTO: Profimedia

Kljub temu so si Topničarji zagotovili zmago in ohranili prazno mrežo, predvsem zahvaljujoč obrambam Davida Raye. Havertz, ki je v napadu zamenjal Gyökeresa, ni blestel, kar pomeni, da bo Šved lahko brez skrbi za mesto v začetni enajsterici na naslednji tekmi proti Leeds Unitedu Jake Bijola.

Šeško – hitrost, energija in konkretne priložnosti

United do vstopa Benjamina Šeška ni imel nikogar v kazenskem prostoru, kamor bi lahko podal visoko žogo. Amorimova napadalna trojka Bryan Mbeumo, Matheus Cunha ter Mason Mount je ponudila veliko energije brez žoge in številne rotacije, a omejeno nevarnost v kazenskem prostoru. Po uri igre je United sprožil štiri strele proti golu, Arsenal pa tri.

Ruben Amorim se je tako v 65. minuti obrnil na Šeška, ki je zamenjal Mounta v konici napada. Slovenski reprezentant se je takoj lotil dela, iskal prostorske luknje med gostujočimi branilci, če bi ga soigralec našel s hitro podajo v prostor. Kljub kratkemu času, ki ga je slovenski napadalec preživel na zelenici, je Šeško sprožil dva strela proti golu in odigral štiri uspešne podaje – enako kot Gyökeres v uri igre –, od tega dve ključni.

Benjamin Šeško FOTO: Profimedia

Šeško je s svojimi hitrimi prodori ustvaril prostor za soigralce, motil obrambo Arsenala in dokazal, da bo njegova borbenost ter energija iz prve linije lahko pomembna prednost za ekipo Rubena Amorima. Seveda bo potreboval še čas za določene izboljšave, a hitrost in gibanje že nakazujeta, da bo težko dostopen za branilce močne Premier lige, kar ga postavlja nad Rasmusa Hojlunda in Joshuo Zirkzeeja.

Zakaj je Arsenal izbral Gyökeresa pred Šeškom?

Arsenal je sicer razmišljal o podpisu Šeška, a so želje RB Leipziga in Slovenca presegale Arsenalov proračun. Na koncu so Topničarji zaključili prestop Šveda iz Sportinga za 65,8 milijona evrov, medtem ko je Šeško okrepil Rdeče vrage za 76,5 milijona evrov. Razlika v cenah – 10,7 milijona evrov – je tako odločila, kateri napadalec je pristal pri katerem klubu.

Prvi vtis in pogled naprej