Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Nogomet

Arsenal izbral Gyökeresa, United Šeška – prvi vtis govori v prid Slovencu

Manchester, 19. 08. 2025 17.48 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Simon Valant
Komentarji
4

Na prvi veliki premierligaški preizkušnji sta bila v središču pozornosti Viktor Gyökeres in Benjamin Šeško, nova napadalca Arsenala ter Manchester Uniteda. Medtem ko je Šved na Old Traffordu pokazal veliko truda, a ostal brez konkretnih zaključkov, je slovenski reprezentant kljub omejeni minutaži prinesel več neposredne nevarnosti.

Pimerjava: Benjamin Šeško in Viktor Gyökeres
Pimerjava: Benjamin Šeško in Viktor Gyökeres FOTO: Sofascore.com

Gyökeres – trdo delo, a manj konkretnih priložnosti

Viktor Gyökeres je po prestopu iz lizbonskega Sportinga za dobrih 65 milijonov evrov prvič začel za Arsenal in odigral 60 minut ob zmagi nad Unitedom z 1:0, potem pa ga je zamenjal Kai Havertz

Šved je pokazal željo po vplivu na igro, iskal soigralce, kot sta Gabriel Martinelli in Bukayo Saka, in skušal ustvariti priložnosti, a mu je v ključnih trenutkih zmanjkalo natančnosti. Prehitre podaje in neizkoriščene situacije so omejile njegov učinek, Matthijs de Ligt pa je bil v njunem individualnem dvoboju boljši.

Viktor Gyökeres
Viktor Gyökeres FOTO: Profimedia

Kljub temu so si Topničarji zagotovili zmago in ohranili prazno mrežo, predvsem zahvaljujoč obrambam Davida Raye. Havertz, ki je v napadu zamenjal Gyökeresa, ni blestel, kar pomeni, da bo Šved lahko brez skrbi za mesto v začetni enajsterici na naslednji tekmi proti Leeds Unitedu Jake Bijola.

Šeško – hitrost, energija in konkretne priložnosti

United do vstopa Benjamina Šeška ni imel nikogar v kazenskem prostoru, kamor bi lahko podal visoko žogo. Amorimova napadalna trojka Bryan Mbeumo, Matheus Cunha ter Mason Mount je ponudila veliko energije brez žoge in številne rotacije, a omejeno nevarnost v kazenskem prostoru. Po uri igre je United sprožil štiri strele proti golu, Arsenal pa tri.

Preberi še Rdečim vragom s Šeškom na čelu se ni izšlo: Arsenal slavil na Old Traffordu

Ruben Amorim se je tako v 65. minuti obrnil na Šeška, ki je zamenjal Mounta v konici napada. Slovenski reprezentant se je takoj lotil dela, iskal prostorske luknje med gostujočimi branilci, če bi ga soigralec našel s hitro podajo v prostor.

Kljub kratkemu času, ki ga je slovenski napadalec preživel na zelenici, je Šeško sprožil dva strela proti golu in odigral štiri uspešne podaje – enako kot Gyökeres v uri igre –, od tega dve ključni.

Benjamin Šeško
Benjamin Šeško FOTO: Profimedia

Šeško je s svojimi hitrimi prodori ustvaril prostor za soigralce, motil obrambo Arsenala in dokazal, da bo njegova borbenost ter energija iz prve linije lahko pomembna prednost za ekipo Rubena Amorima. Seveda bo potreboval še čas za določene izboljšave, a hitrost in gibanje že nakazujeta, da bo težko dostopen za branilce močne Premier lige, kar ga postavlja nad Rasmusa Hojlunda in Joshuo Zirkzeeja.

Zakaj je Arsenal izbral Gyökeresa pred Šeškom?

Arsenal je sicer razmišljal o podpisu Šeška, a so želje RB Leipziga in Slovenca presegale Arsenalov proračun. Na koncu so Topničarji zaključili prestop Šveda iz Sportinga za 65,8 milijona evrov, medtem ko je Šeško okrepil Rdeče vrage za 76,5 milijona evrov. Razlika v cenah – 10,7 milijona evrov – je tako odločila, kateri napadalec je pristal pri katerem klubu.

Preberi še Kako bodo na Old Traffordu rešili zagato med vratnicama?

Prvi vtis in pogled naprej

Čeprav je Gyökeres pokazal trud in iskal priložnosti, pa je Šeško izstopal po konkretnih akcijah ter energiji. Oba napadalca bosta ključna za svoji moštvi, zanimivo pa bo spremljati, kdo bo v letošnji sezoni dosegel boljše številke in pustil večji pečat na premierligaški sceni. Šved bo imel novo priložnost za dokazovanje proti Leedsu, Šeško pa proti Fulhamu. 

nogomet šeško gyokeres manchester united arsenal
Naslednji članek

Svoboda ostaja na Viču: klub rešuje prihodnost po spornem začetku sezone

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
cripstoned
19. 08. 2025 19.06
+1
Nepotrebne primerjave...gyokeres je prisel v uigrano ekipo medtem ko je sesko prisel v neuigrano ekipo ki se še vedno lovi...pravtako je tudi razlika med trenerjema velika...sicer pa tako sesko kot gyokeres debitirata v angleski ligi kjer je potrebno kar nekaj casa da se navadis na angleski sistem igre da o zivljenju tam niti ne zacnem...obema zelim da uspeta in utisata kritike jasno pa da sesku toliko bolj saj je slovenec ki igra pri najvecjem angleskem klubu...
ODGOVORI
1 0
U1697915075021
19. 08. 2025 19.06
pocasiiii prva tekma je bomo vidl na sred sezone kako bo
ODGOVORI
0 0
Lenart Čaubi
19. 08. 2025 18.58
In kaj se lahko pričakuje od prve tekme,če se ne bosta izkazala gresta na posojo v 2 ligo milijončki pa u luft.
ODGOVORI
0 0
antimilan
19. 08. 2025 18.27
+2
oba sta imela slabo tekmo,je pa res da je gyokeres igral dvakrat več
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1096