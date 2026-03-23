Šeško in Brekalo staknila poškodbi pred reprezentančno akcijo

Zdravniška služba slovenske nogometne reprezentance je opravila oceno zdravstvenega stanja nogometašev Davida Brekala in Benjamina Šeška.
Ocena je pokazala, da ima Brekalo poškodbo mečne mišice, zaradi katere trenutno ne more trenirati v polnem obsegu. Pri Šešku so zdravniki ugotovili lažjo poškodbo, ki mu prav tako onemogoča treninge in nastope v polni obremenitvi.
V obeh primerih bo potrebna rehabilitacija, katere trajanje presega čas tokratnih reprezentančnih aktivnosti. Brekalo in Šeško bosta zdravljenje in okrevanje nadaljevala v svojih matičnih klubih – pri Orlandu in Manchester Unitedu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.