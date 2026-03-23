Nogomet

Šeško in Brekalo staknila poškodbi pred reprezentančno akcijo

Ljubljana, 23. 03. 2026 14.38 pred 28 minutami 1 min branja 2

S.V.
Slovenija - Norveška

Slovenska nogometaša Benjamin Šeško in David Brekalo ne bosta na voljo za tokratno reprezentančno akcijo in pripravljalni tekmi proti Madžarski ter Črni gori.

Zdravniška služba slovenske nogometne reprezentance je opravila oceno zdravstvenega stanja nogometašev Davida Brekala in Benjamina Šeška.

David Brekalo
David Brekalo
FOTO: Luka Kotnik

Ocena je pokazala, da ima Brekalo poškodbo mečne mišice, zaradi katere trenutno ne more trenirati v polnem obsegu. Pri Šešku so zdravniki ugotovili lažjo poškodbo, ki mu prav tako onemogoča treninge in nastope v polni obremenitvi.

Benjamin Šeško
Benjamin Šeško
FOTO: Luka Kotnik

V obeh primerih bo potrebna rehabilitacija, katere trajanje presega čas tokratnih reprezentančnih aktivnosti. Brekalo in Šeško bosta zdravljenje in okrevanje nadaljevala v svojih matičnih klubih – pri Orlandu in Manchester Unitedu.

Realu madridski derbi, Oblak ni igral

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

1ddenis1
23. 03. 2026 14.59
Šeško odkar v manchestru mu slovenija ne pomeni več nič. Pač
mptour
23. 03. 2026 14.55
Kr neki. Cesar ne bo dolgo.
bibaleze
Portal
Igralka kritikom: "Tako je videti, ko mati več ur ne doji svojega otroka"
Mislila sem, da ne bom nikoli mama, zmotila sem se
Mislila sem, da ne bom nikoli mama, zmotila sem se
Vesela novica: Mojmir Šiftar prvič postal očka
Vesela novica: Mojmir Šiftar prvič postal očka
Najlepša imena v Sloveniji? Njihov pomen vas bo očaral
Najlepša imena v Sloveniji? Njihov pomen vas bo očaral
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka po enem letu ponovno samska
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo izvirni, kozorogi potrebujejo sprostitev
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo izvirni, kozorogi potrebujejo sprostitev
Ena srečna, drugo čaka globoko razočaranje ...
Ena srečna, drugo čaka globoko razočaranje ...
Tina Maze objavila fotografijo brez ličil
Tina Maze objavila fotografijo brez ličil
vizita
Portal
To se zgodi z mlekom, ko ga predelajo: resnica, ki preseneti vsakogar
Ali kri pitonov nosi odgovor za hujšanje?
Ali kri pitonov nosi odgovor za hujšanje?
Mladenič premagal osteoporozo in se vrnil nazaj v šport
Mladenič premagal osteoporozo in se vrnil nazaj v šport
Pospešuje celjenje in krepi telesno zmogljivost
Pospešuje celjenje in krepi telesno zmogljivost
cekin
Portal
Družina toži smučišče: Otrok opečen z vročo čokolado
Davki na gorivo v EU: Slovenija z najvišjim odstotkom
Davki na gorivo v EU: Slovenija z najvišjim odstotkom
Vsakih 10 sekund zasluži 46 evrov: zgodba očeta, ki je navdušila
Vsakih 10 sekund zasluži 46 evrov: zgodba očeta, ki je navdušila
Dubajski šejk deli 4.631 zemljišč v vrednosti 1,35 milijarde evrov
Dubajski šejk deli 4.631 zemljišč v vrednosti 1,35 milijarde evrov
moskisvet
Portal
Bila je ljubezen na prvi pogled, a vseeno sta se vzdržala do poroke
Ta pogosto spregledana napaka vas lahko drago stane
Ta pogosto spregledana napaka vas lahko drago stane
V teh znamenjih so rojeni moški, ki so najbolj ljubosumni
V teh znamenjih so rojeni moški, ki so najbolj ljubosumni
Najlepše pohodniške poti v Sloveniji
Najlepše pohodniške poti v Sloveniji
dominvrt
Portal
Navadni nagnoj: zlati simbol pomladi in velike noči
Opozorilo veterinarja: Nikoli ne delajte tega s svojo mačko
Opozorilo veterinarja: Nikoli ne delajte tega s svojo mačko
Poslovite se od smradu: Vrnite svežino svojim najljubšim čevljem!
Poslovite se od smradu: Vrnite svežino svojim najljubšim čevljem!
Je vaša hortenzija videti slabo? Tako jo boste rešili
Je vaša hortenzija videti slabo? Tako jo boste rešili
okusno
Portal
5 hitrih kosil iz ene ponve, ki se jih ne boste naveličali
Ko ne veš, kaj skuhati: ti pica toasti rešijo večerjo v pol ure
Ko ne veš, kaj skuhati: ti pica toasti rešijo večerjo v pol ure
Najboljši načini za uporabo ostankov zelenjave v okusnih jedeh
Najboljši načini za uporabo ostankov zelenjave v okusnih jedeh
Popolna krompirjeva priloga, ki zasenči glavno jed
Popolna krompirjeva priloga, ki zasenči glavno jed
voyo
Portal
Kmetija
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Mož iz ozadja
Mož iz ozadja
Parazit
Parazit
